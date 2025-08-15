  • Новость часаЭксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьёзных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 11:31 • Новости дня

    СК и Минобороны установили причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установлена личность причастного к обстрелам Белгорода из РСЗО украинского боевика, им оказался командир 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» ВСУ полковник Андрей Федичев, сообщили в СКР.

    Следственный комитет и Минобороны установили причастность Федичева и его подчиненных к совершению терактов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    30 декабря 2023 года и 15 февраля 2025 года с применением чешской РСЗО Vampire украинские националисты нанесли удары по жилой застройке и массовым скоплениям мирных жителей, а также объектам социального назначения Белгорода.

    Удары повлекли гибель и ранение мирных жителей. Федичеву заочно предъявлено обвинение в терроризме, принимаются меры к его розыску и аресту.

    В августе 2024 года СК также заводил дело после атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район Белгородской области.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО Vamire. В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    14 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Город Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области попали в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия, следует из приказа министра обороны Украины Рустем Умерова и министра по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области включены в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия. Соответствующий приказ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает ТАСС,

    Теперь, согласно украинскому закону о «Правовом режиме военного положения», в Одессе может быть назначена городская военная администрация. Такой порядок уже действует в ряде прифронтовых городов, включая Сумы, Харьков и Николаев.

    В перечень попали крупные районы области, в том числе Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие. Решение расширяет возможности по введению военного управления и усилению контроля в регионе.

    Ранее в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Маркулешты разместили украинские самолеты, в том числе военно-транспортные, сообщила гражданская авиационная администрация Молдавии.

    По информации ведомства, размещение осуществляется на основании запроса министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти воздушных судов, предназначенных, как заявляется, для гуманитарных и аварийных миссий, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

    Аэропорт Маркулешты был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены. В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку на территории Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    14 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

    Эксперт Анпилогов: Уничтожение производства ОТРК «Сапсан» на Украине – одна из ключевых вех СВО

    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    @ VoidWanderer/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Совместная операция ФСБ и Минобороны по уничтожению предприятий ВПК Украины отбросила производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» за рамки временных восстановительных возможностей Киева. Это обезопасит Европейскую часть России, ведь офис Зеленского планировал увеличить поражающие возможности ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

    «Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

    «Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

    «Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

    «Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

    По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

    «Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

    Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    «Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

    За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

    У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

    По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

    Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

    «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

    Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    14 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов, рассказали в подполье.

    По словам представителя подполья, выведены были так называемые контрактники с опытом, а также идейные националисты и наемники, передает РИА «Новости». Сейчас удерживать позиции в городе остались мобилизованные военнослужащие.

    «Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», – заявил собеседник агентства.

    Собеседник также подчеркнул, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке украинской стороны к сдаче города российским войскам.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области.

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    14 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра, а Южной группировка – Щербиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделениями Южной группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестокв, Звановки, Новодмитровки и Степановки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Бояро-Лежачей, Корчаковки, Кияницы, Храповщины, Вакаловщины, Юнаковки, Перше Травни, Варачино и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядорм с Волчанском, Амбарным и Синельниково Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково, Глушковки, Новосергеевки, Купянска Харьковской области, Кировска и Колодезей ДНР.

    Потери противника составили до 225 военнослужащих, бронемашина. Уничтожены восемь станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР.

    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    14 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих

    Минобороны сообщило о возвращении 84 военных из плена

    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона также передала Украине 84 военнопленных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – заявили в ведомстве.

    В июне Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет.

    В мае Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    ВС России заблокировали последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    14 августа 2025, 15:24 • Новости дня
    Sky News: Запад обсуждает организацию встречи России, США и Украины в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные лидеры активно рассматривают организацию саммита с участием России, США и Украины, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, встреча может пройти в европейском городе, если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом завершатся результативно, передает ТАСС.

    По сведениям источников телеканала, союзники согласны с тем, что местом саммита должна стать Европа. Ранее Владимир Зеленский предлагал провести встречу в Риме, однако, как отмечает Sky News, Франция, Финляндия, Испания и Германия выступили за выбор более нейтральной площадки, наподобие Женевы.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

