Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.4 комментария
WSJ узнала о намерении Трампа бороться с мигрантами с помощью банков
Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, что может привлечь финансовые институты к борьбе Белого дома с нелегальной иммиграцией.
«По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа рассматривает возможный указ или другие действия, которые потребуют от банков собирать информацию о гражданстве клиентов, что станет новым фронтом в борьбе с иммигрантами, проживающими в США нелегально», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
По словам источников издания, решение, которое находится на рассмотрении Министерства финансов, может в итоге заставить банки запрашивать беспрецедентно новую категорию документов – паспорта, как у новых, так и у существующих клиентов, которые хотят иметь банковский счет в США.
Нелегальная миграция и борьба с нею – один из ключевых пунктов президентской программы Трампа на второй президентский срок. Он и его администрация ищут пути перекрытия незаконных лазеек для мигрантов и выявления их на территории США, чтобы депортировать обратно.
К примеру, в 2025 года Трамп подписал указ о праве на гражданство по рождению в 2026 году, Верховный суд США решил его рассмотреть на предмет конституционности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции из Латинской Америки. Суд разрешил американской иммиграционной полиции скрывать лица масками. NBC сообщил о планах Трампа лишать гражданства до 200 человек в месяц.