Суд Подмосковья арестовал фигуранта дела о пытках детей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Истринский городской суд заключил под стражу одного из подозреваемых по делу об издевательствах над несовершеннолетними.

По информации суда, мера пресечения была избрана в отношении фигуранта, обвиняемого по нескольким тяжким статьям, среди которых истязание детей, незаконное лишение свободы, а также оказание небезопасных услуг.

Следствие считает, что организованная группа незаконно удерживала 24 подростка с первого августа по 23 ноября 2025 года в Дедовске, оформляя фиктивные договоры с их законными представителями.

Дети представлялись получателями помощи, но, по данным следователей, над ними осуществлялись пытки под прикрытием деятельности благотворительного фонда.

В результате одного из несовершеннолетних экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, его жизнь до сих пор под угрозой, сообщили в суде. Дело находится на особом контроле из-за тяжести преступлений и количества пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело из-за истязания и незаконного удержания подростков в реабилитационном центре в Истре.

