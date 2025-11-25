Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Суд Подмосковья арестовал фигуранта дела о пытках детей
В Истринском городском суде был избран арест для подозреваемого в преступлениях против 24 подростков, удерживавшихся в Дедовске.
Как передает РИА «Новости», Истринский городской суд заключил под стражу одного из подозреваемых по делу об издевательствах над несовершеннолетними.
По информации суда, мера пресечения была избрана в отношении фигуранта, обвиняемого по нескольким тяжким статьям, среди которых истязание детей, незаконное лишение свободы, а также оказание небезопасных услуг.
Следствие считает, что организованная группа незаконно удерживала 24 подростка с первого августа по 23 ноября 2025 года в Дедовске, оформляя фиктивные договоры с их законными представителями.
Дети представлялись получателями помощи, но, по данным следователей, над ними осуществлялись пытки под прикрытием деятельности благотворительного фонда.
В результате одного из несовершеннолетних экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, его жизнь до сих пор под угрозой, сообщили в суде. Дело находится на особом контроле из-за тяжести преступлений и количества пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело из-за истязания и незаконного удержания подростков в реабилитационном центре в Истре.
Полицейские обнаружили нелегальную майнинг-ферму и изъяли оборудование в поселке Красный Бор в Ленинградской области. Несовершеннолетних с симптомами пищевого отравления доставили в медицинские учреждения из учебного заведения в Москве.