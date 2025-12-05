Моди: Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства России и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин двадцать пять лет назад заложил основу для стратегического партнерства между Россией и Индией, передает ТАСС

Моди заявил: «25 лет назад Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. Пятнадцать лет назад оно было повышено до особо привилегированного», – отметил Моди.

Индийский премьер также выразил признательность российскому лидеру, подчеркнув, что за прошедшие четверть века президент Путин своим мудрым руководством многократно способствовал укреплению двусторонних отношений. По его словам, благодаря российскому руководству связи между двумя странами стали еще прочнее и достигли новых высот.

Моди напомнил, что российско-индийское партнерство неоднократно проявляло устойчивость в эпоху серьезных мировых перемен. Глава индийского правительства подчеркнул: «За последние 80 лет мир прошел через разные эпизоды взлетов и падений, кризисов и испытаний, за все это время дружба России и Индии выдержала этот шторм».

Премьер добавил, что отношения между двумя странами основаны на глубоком доверии и взаимном уважении. Он выразил благодарность Путину за неизменную приверженность и дружбу по отношению к Индии, отметив готовность продолжать совместную работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к прессе. Моди на русском языке поблагодарил Путина за визит в Индию. Путин рассказал Моди о ситуации на Украине.