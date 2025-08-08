Минобороны Индии опровергло приостановку закупок вооружений в США

Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски

Президент ОАЭ на русском языке рассказал о встрече с Путиным

Tекст: Дарья Григоренко

Президент ОАЭ в своем аккаунте в соцсетях прокомментировал встречу с Путиным на русском языке. По словам президента, стороны обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и рассмотрели варианты дальнейшего развития сотрудничества ради интересов обеих стран, передает РИА «Новости».

Шейх Мухаммед отметил, что ОАЭ намерены и дальше укреплять международное сотрудничество, чтобы преодолевать глобальные вызовы. По его словам, страна стремится к достижению мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровне. Президент подчеркнул, что эти усилия направлены на благо всех государств и народов.

Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах.