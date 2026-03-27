ВСУ расстреляли пенсионера и сожгли его жену в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные расстреляли пенсионера и заживо сожгли его супругу в городе Родинское в ДНР, передает РИА Новости. Об этом рассказал житель города Владимир Дружинин, ставший свидетелем трагедии. По его словам, все началось с удара украинского дрона по дому пожилой пары, после чего раненого мужчину удалось перенести в соседний дом.

Пенсионеры находились в укрытии две с половиной недели, а затем туда пришли украинские солдаты. «Зашли то ли пять, то ли шесть украинских военных, расстреляли дедушку, бабушка еще была живая, они живьем спалили», – рассказал Дружинин.

Он также сообщил о еще одном случае: украинские солдаты собрали на улице несколько жителей Родинского, не позволяя им собрать вещи, и с тех пор о них ничего не известно. Среди пропавших был и двоюродный брат Дружинина.

Город Родинское был освобожден в конце 2025 года.

