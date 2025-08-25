Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком
Мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.
«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», – приводит РИА «Новости» слова жителя Красноармейска Сергея Власова.
По его словам, подобные преступления ВСУ устраивали в Красноармейске с 2014 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.
Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.