Tекст: Ирма Каплан

«Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», – приводит РИА «Новости» слова жителя Красноармейска Сергея Власова.

По его словам, подобные преступления ВСУ устраивали в Красноармейске с 2014 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.