Пушилин заявил о расширении контроля российских войск под Красноармейском
Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.
Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения украинских войск под Красноармейском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». В опубликованном видеообращении Пушилин заявил: «На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском».
По словам главы ДНР, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на красноармейское направление и пытаются контратаковать, однако российские подразделения продолжают занимать более выгодные позиции. Пушилин также отметил, что на краснолиманском направлении российские силы расширяют зону контроля – был освобожден населенный пункт Среднее, а ожесточенные бои идут в районах Торского и Шандриголово.
На великоновоселковском направлении, как сообщил Пушилин, подразделения ВС РФ наращивают давление. Украинские силы были выбиты из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное в Днепропетровской области, что обеспечивает российским войскам дополнительное преимущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области ВС РФ нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений с применением корректируемой авиабомбы. Подразделения ВС России на Константиновском направлении с помощью БПЛА нанесли удары по укрепрайону и танку ВСУ, ликвидировав оба объекта.