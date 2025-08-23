Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили укрепрайон и танк украинских военных на константиновском направлении, сообщает Минобороны России в Telegram.
В ходе воздушной разведки оператор расчета БПЛА выявил движение пяти бойцов ВСУ. В процессе наблюдения был обнаружен хорошо замаскированный укрепленный блиндаж с крупнокалиберными пулеметами и путями сообщения.
По заявлению ведомства, точные удары гаубицы 2С1 «Гвоздика» позволили полностью уничтожить укрепленный район. Кроме того, ночью на восточной окраине Константиновки был найден танк ВСУ, который вел огонь из закрытой позиции. Беспилотник нанес точный удар, обездвижив танк, после чего техника была окончательно уничтожена несколькими FPV-дронами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области был нанесен авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений, применялась корректируемая авиабомба.