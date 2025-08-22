  • Новость часаЛавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»
    Ученикам пятых-седьмых классов решили сократить уроки иностранных языков
    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне
    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Венгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    Стало известно о визите Макрона, Мерца и Туска в Молдавию
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 15:01

    Российские войска поразили пункт ССО ВСУ в Сумской области

    Авиабомба ФАБ-500 уничтожила пункт 3-го полка ССО ВСУ «Восток»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Старой Гуты в Сумской области был нанесен авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений, применялась корректируемая авиабомба, сообщило Минобороны России.

    Российские войска поразили пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток» в Сумской области, передает ТАСС.

    Удар был нанесен в лесном массиве возле населенного пункта Старая Гута с применением корректируемой авиабомбы ФАБ-500.

    В результате авиаудара объект был уничтожен. Минобороны России сообщило, что использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли за неделю шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. ВС России уничтожили блиндаж и два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.

    Минобороны показало уничтожение танка Leopard на Купянском направлении.

    22 августа 2025, 12:09
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    22 августа 2025, 11:47
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, находившийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Российские военные уничтожили штаб и командование 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области ударом фугасной авиабомбы ФАБ-3000, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала Shot, штаб бригады располагался в подвале школы в селе Лесная Стенка.

    Сообщается, что удар был нанесен накануне около пяти вечера. В результате атаки ликвидированы не менее 50 украинских военных – примерно 30 из них погибли сразу, остальные оказались под завалами. Среди гражданского населения пострадавших нет.

    Ранее российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и селе Гремяч.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по ключевым позициям ВСУ и нацгвардии в Донбассе с применением авиабомб ФАБ и управляемых ракет.

    ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области.

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивавшим их работу.

    21 августа 2025, 20:00
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    22 августа 2025, 12:34
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Катериновку, а группировка «Центр» освободила Владимировку и Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южная группировка за минувшую неделю также освободила Александро-Шультино в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, два MaxxPro и бронемашина HMMWV.

    Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» за последнюю неделю также освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и четыре турецких бронеавтомобиля Kirpi, а также 19 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» на неделе освободили Колодези в ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Противник при этом потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких танка Leopard, 28 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 25 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    Противник потерял более 555 военнослужащих, пять бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. За день до этого они освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. А ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области.

    22 августа 2025, 01:59
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    21 августа 2025, 20:17
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    22 августа 2025, 03:56
    Губернатор Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
    Губернатор Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    По его словам, в результате падения обломков беспилотников на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчеты уже работают на местах для ликвидации очагов возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области в результате детонации дрона пострадал мирный житель. В Брянской области в результате атаки беспилотника пострадали два мирных жителя.

    21 августа 2025, 18:25
    Минобороны: Александро-Шультино стало последним рубежом перед Константиновкой
    Минобороны: Александро-Шультино стало последним рубежом перед Константиновкой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобожденное российскими войсками село Александро-Шультино стало последним населенным пунктом на юго-восточном направлении перед Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны, бойцы 4-й бригады Южной группировки войск штурмовали Александро-Шультино малыми группами, при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА, передает ТАСС.

    «Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления. В ходе штурма села бойцы Южной группировки войск использовали тактику малых групп, которая уже неоднократно показала свою эффективность. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА огневые точки противника подавлялись и уничтожались, что позволяло штурмовикам уверенно продвигаться вперед», – сообщило ведомство.

    Отмечается, что несмотря на разрушения, украинские военнослужащие продолжали укрываться в подвалах домов. В Минобороны добавили, что штурм таких укрытий отрабатывался бойцами 4-й бригады на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации, а использование зарядов из противотанковых мин обеспечивало быструю зачистку позиций без замедления темпов наступления.

    Напомним, российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. Накануне ВС России освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    22 августа 2025, 08:44
    Минобороны показало уничтожение танка «Леопард» на Купянском направлении

    Российские FPV-дроны и «Ланцеты» уничтожили танк «Леопард» и Т-72 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк «Леопард»на купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.

    В районе населенного пункта Подолы разведывательные подразделения ВС России выявили в лесных массивах танки украинских националистов – «Леопард» немецкого производства и Т-72, входящие в состав 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Запад» нанесли удары барражирующим боеприпасом «Ланцет» и FPV-дронами по этим замаскированным танкам. В результате оба танка – «Леопард» и Т-72 – были поражены. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ.

    Ранее российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут и уничтожили один из них барражирующим боеприпасом «Ланцет».

    Бойцы подразделения «Восток» уничтожили танк, бронемашину и пункт управления ВСУ.

    22 августа 2025, 05:20
    Предложения Вэнса по Украине расстроили европейских лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил два сценария предоставления Украине гарантий безопасности, оба расстроили лидеров европейских стран, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Первый вариант предполагал предоставление Украине помощи не только вооружением, но и военной силой по аналогии с пятой статьей НАТО в случае нападения. На это предложение европейские лидеры отреагировали негативно и были к такому развитию событий не готовы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Второй вариант заключался в наращивании украинской армии до 350-400 тыс. человек, однако США не собираются финансировать эту инициативу. Указывается, что США продолжат продавать оружие Европе для последующей передачи Киеву. По словам источника, этот подход также был встречен европейскими странами с разочарованием из-за ожидаемых масштабных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории республики. США сообщают, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения по этому вопросу.

    Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос как главные темы на переговорах по урегулированию. Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до уточнения условий завершения конфликта.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    22 августа 2025, 06:21
    Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области
    Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Ростовской области были уничтожены беспилотники, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что дроны были уничтожены силами ПВО в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. В результате падения обломков в нескольких местах возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что разрушений инфраструктуры не зафиксировано. «Главное – никто из людей не пострадал», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области произошла массированная атака беспилотников.

    21 августа 2025, 17:12
    Путин поручил разработать курс по сбитию БПЛА для добровольцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.

    Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.

    Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    22 августа 2025, 03:19
    Сенатор США Грэм пригрозил добиться объявления России «спонсором терроризма»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил о планах добиваться объявления России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Сенатор заявил об этом в соцсетях. По его версии, Россия якобы «похитила более 19 тыс. украинских детей». Он ссылается на материал Fox News, который, в свою очередь, приводит данные, озвученные Украиной. Сенатор предупредил, что этот статус сделает сотрудничество с Россией «радиоактивным» для любых стран и бизнес-структур, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США уже заявляли, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма». Администрация Джо Байдена признавала, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма.

    Напомним, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Россия продолжает работу по возвращению эвакуированных из зоны боевых действий украинских детей к их семьям.

    21 августа 2025, 21:39
    При обстреле Енакиево пострадал 21 человек

    Минздрав ДНР сообщил о 21 пострадавшем при обстреле Енакиево

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки HIMARS в городе Енакиево пострадал 21 человек, среди которых оказался один ребенок, часть пострадавших госпитализирована, сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

    Количество пострадавших в результате обстрела Енакиево увеличилось до 21 человека, один из которых ребенок, передает РИА «Новости».

    В министерстве здравоохранения ДНР уточнили, что восьми пострадавшим оказали помощь амбулаторно, а 13 были госпитализированы. Степень тяжести их состояния станет известна после окончания оперативного лечения и дополнительного обследования.

    По информации ведомства, обстрел города произошел 21 августа 2025 года с применением HIMARS. Ранее в Следственном комитете России отмечали, что украинские военные использовали ударные беспилотники и РСЗО натовского образца.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки дронами на жилой массив в Енакиево в ДНР погибли два человека.

    21 августа 2025, 22:19
    ВСУ нанесли удар по Енакиево высокоточным снарядом HIMARS и беспилотниками

    Пушилин: ВСУ ударили по Енакиево высокоточным снарядом HIMARS и беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования Украины применили высокоточную дальнобойную ракету М30А1 к HIMARS и ударные беспилотники для атаки на Енакиево, что привело к гибели двух человек и ранениям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в Telegram-канале сообщил, что для атаки на городской округ Енакиево украинские военные использовали высокоточный дальнобойный снаряд М30А1 к реактивной системе залпового огня HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Комбинированный удар был нанесен в вечерний час пик.

    По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в результате атаки погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек, среди которых мужчины и женщины разных возрастов, а также подросток 2008 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

    Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Ранее в результате атаки дронами на жилой массив в Енакиево на Украине погибли два человека.

    В результате атаки HIMARS в Енакиево пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, часть пострадавших госпитализирована.

    22 августа 2025, 01:47
    Для жителей новых регионов День флага стал символом воссоединения с Роcсией

    Жительница Мелитополя: Под российским флагом мы чувствуем себя защищенными

    Для жителей новых регионов День флага стал символом воссоединения с Роcсией
    @ Пресс-служба администрации Мелитополя

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Краснодона и Мелитополя отметят День флага России митингами, акциями и концертами. Для жителей исторических регионов праздник стал символом воссоединения с Россией и уверенности в завтрашнем дне, рассказали газете ВЗГЛЯД представители местных администраций Анна Царенко и Настасья Нижникова. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.

    «В пятницу в Краснодоне пройдет митинг ко Дню государственного флага России, а также поднятие «триколора» участниками почетной вахты памяти «Пост № 1». Глава муниципального округа Сергей Козенко совместно с активистами «Движения первых» выдадут российские паспорта и значки организации тем школьникам, кому исполнилось 14 лет», – рассказала Анна Царенко, начальник отдел культуры окружной администрации.

    Так же ожидается концерт артистов местной самодеятельности. «К сожалению, у нас пока действуют ограничения на массовые мероприятия – до 50 человек. Но важна не численность, а значимость события: каждый житель района чувствует вовлеченность в торжество. Для нас флаг России и сам этот праздник – символы воссоединения с Родиной», – подчеркнула собеседница.

    «В Мелитополе в День флага «Волонтеры Победы» и молодежь будут раздавать флажки и ленточки с символами России. Затем пройдет концерт исполнителей из клубов районных сельских поселений», – рассказала Настасья Нижникова, пресс-секретарь администрации  Мелитополя.

    «Праздник в честь Дня флага для местных жителей особенно важен, потому что мы теперь часть большой и сильной страны. «Триколор» объединяет нас, напоминая об общих ценностях, истории и великом будущем. Под этим флагом мы чувствуем себя защищенными, гордыми за свой город и уверенными в завтрашнем дне», – заключила Нижникова.

    День Государственного флага России – один из официально установленных праздников, который отмечается ежегодно 22 августа. Традиционно в эту дату проходят выступления президента и депутатов, вручение государственных наград, концерты, торжественные шествия, спортивные состязания. Ранее эксперты ЭИСИ назвали флаг России символом единства и суверенитета.

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

