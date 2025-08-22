  • Новость часаГосдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    21 комментарий
    22 августа 2025, 08:44 • Новости дня

    Минобороны показало уничтожение танка «Леопард» на Купянском направлении

    Российские FPV-дроны и «Ланцеты» уничтожили танк «Леопард» и Т-72 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк «Леопард»на купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.

    В районе населенного пункта Подолы разведывательные подразделения ВС России выявили в лесных массивах танки украинских националистов – «Леопард» немецкого производства и Т-72, входящие в состав 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Запад» нанесли удары барражирующим боеприпасом «Ланцет» и FPV-дронами по этим замаскированным танкам. В результате оба танка – «Леопард» и Т-72 – были поражены. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ.

    Ранее российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут и уничтожили один из них барражирующим боеприпасом «Ланцет».

    Бойцы подразделения «Восток» уничтожили танк, бронемашину и пункт управления ВСУ.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    Комментарии (11)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (8)
    21 августа 2025, 11:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Инициатива Верховной рады Украины изменить границы Донбасса лишена смысла

    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей – это попытка торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Верховную раду внесли проект по административно-территориальному изменению регионов.

    «Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Спикер выразил уверенность в том, что оставшиеся части ДНР и ЛНР де-факто окажутся под российским контролем – военным путем или в рамках дипломатического урегулирования. «Донбасс – русский регион, и этот вектор ни что не нарушит», – напомнил спикер.

    «Я вижу в данной инициативе Рады попытку торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса. Киев стремится создать заведомо невыполнимые условия для мира. Не исключаю, что идея украинскому парламенту была надиктована европейскими «ястребами» – сторонниками продолжения конфликта», – допустил он.

    «Думаю, это звенья одной цепи – вместе с намерением Европы разместить свои контингенты на Украине. Брюссель и Киев хотят спровоцировать Москву на резкие действия и затем попытаться обвинить в недоговороспособности. Но, очевидно, ничего из этого у них не получится», – спрогнозировал собеседник.

    «Кроме того, Рада в попытке обмануть Россию перехитрила сама себя. Включением контролируемых Киевом частей ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей Украина заведомо отказалась от притязаний на все остальные территории, которые называла якобы своими – в том числе, Крым и Запорожье. И в этом смысле с ней можно даже согласиться», – сыронизировал дипломат.

    «Будет интересно, если США прочитают идею Рады в этом же ключе, и скорректируют свою тактику в переговорах с Москвой по украинскому урегулированию соответствующим образом», – резюмировал Долгов.

    Ранее депутат Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что в парламент внесен проект постановления о включении контролируемых на данный момент Киевом территорий ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей. «На сегодня это едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине», – уверяет парламентарий.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие «территориальные уступки», напомнив, что это запрещает конституция республики. Также, по его словам, находящиеся сейчас в ДНР и ЛНР подразделения ВСУ не намерены покидать подконтрольные им районы Донбасса.

    Вместе с тем, он уточнял, что будет обсуждать территориальный вопрос только с президентом России Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах непоследовательной риторики Владимира Зеленского и резкой смены его политических позиций.

    Стоит отметить, глава Белого дома Дональд Трамп призывает Киев рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, напоминал, что российская сторона не ставила целью присоединение Крыма и Донбасса, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    Комментарии (12)
    21 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий Южной группировки освобожден населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Северска, Марково, Николаевки, Миньковки и Васюковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, бронемашину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Гуты, Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского, Катериновки, Варачино, Садков и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Гатищем и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк,  бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая америкаснкую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Купянска, Андреевки, Нового Мира Харьковской области, Среднего и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Красноармейска, Родинского, Чунишино, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Великомихайловки, Диброва, Ивановки Днепропетровской области, Полтавкаи Ольговского, Дорожнянки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198. Уничтожены три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. А до этого – Александроград в ДНР.

    Комментарии (3)
    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Клебан-Быка под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения вытеснили украинских военных из Клебан-Быка, при этом значительные силы ВСУ были переброшены под Доброполье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные практически вытеснили украинские силы с позиций в населенном пункте Клебан-Бык под Константиновкой, сообщает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Противник практически выбит с территории населенного пункта Клебан-Бык», уточнив, что остаются только точечные очаги сопротивления на этом участке.

    Кроме того, по словам Кимаковского, украинские военные перебросили под Доброполье значительную часть сил с направления Константиновки из-за сложной обстановки в том районе. Он отметил, что это стало причиной прорыва обороны ВСУ южнее города, где российские подразделения добились успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки украинская армия потеряла до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (4)
    21 августа 2025, 18:25 • Новости дня
    Минобороны: Александро-Шультино стало последним рубежом перед Константиновкой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобожденное российскими войсками село Александро-Шультино стало последним населенным пунктом на юго-восточном направлении перед Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны, бойцы 4-й бригады Южной группировки войск штурмовали Александро-Шультино малыми группами, при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА, передает ТАСС.

    «Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления. В ходе штурма села бойцы Южной группировки войск использовали тактику малых групп, которая уже неоднократно показала свою эффективность. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА огневые точки противника подавлялись и уничтожались, что позволяло штурмовикам уверенно продвигаться вперед», – сообщило ведомство.

    Отмечается, что несмотря на разрушения, украинские военнослужащие продолжали укрываться в подвалах домов. В Минобороны добавили, что штурм таких укрытий отрабатывался бойцами 4-й бригады на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации, а использование зарядов из противотанковых мин обеспечивало быструю зачистку позиций без замедления темпов наступления.

    Напомним, российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. Накануне ВС России освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Губернатор Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    По его словам, в результате падения обломков беспилотников на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчеты уже работают на местах для ликвидации очагов возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области в результате детонации дрона пострадал мирный житель. В Брянской области в результате атаки беспилотника пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Предложения Вэнса по Украине расстроили европейских лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил два сценария предоставления Украине гарантий безопасности, оба расстроили лидеров европейских стран, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Первый вариант предполагал предоставление Украине помощи не только вооружением, но и военной силой по аналогии с пятой статьей НАТО в случае нападения. На это предложение европейские лидеры отреагировали негативно и были к такому развитию событий не готовы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Второй вариант заключался в наращивании украинской армии до 350-400 тыс. человек, однако США не собираются финансировать эту инициативу. Указывается, что США продолжат продавать оружие Европе для последующей передачи Киеву. По словам источника, этот подход также был встречен европейскими странами с разочарованием из-за ожидаемых масштабных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории республики. США сообщают, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения по этому вопросу.

    Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос как главные темы на переговорах по урегулированию. Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до уточнения условий завершения конфликта.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    Зеленский: США определили группу для возможных переговоров Украины и России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для потенциальных переговоров с Россией, включающей высокопоставленных представителей США.

    Зеленский заявил, что состав американской группы по переговорам с Россией якобы уже согласован, передает РИА «Новости».

    По его словам, в нее вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Зеленский подчеркнул, что Украина намерена координировать действия с Соединенными Штатами по переговорам с Россией и выразил желание видеть представителей Европы на встрече. Глава киевского режима сообщил, что переговоры могут пройти на нейтральной территории в Европе, а координационная группа от США сформирована из упомянутых высокопоставленных лиц.

    Он также отметил, что Киев рассматривает для проведения возможной встречи такие страны, как Швейцария, Австрия или Турция.

    В то же время Россия пока не делала официальных заявлений о готовности к переговорам или о формировании своей переговорной группы.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    Президент России Владимир Путин согласится на переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 06:21 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку дронов в трех районах Ростовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Ростовской области были уничтожены беспилотники, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что дроны были уничтожены силами ПВО в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. В результате падения обломков в нескольких местах возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что разрушений инфраструктуры не зафиксировано. «Главное – никто из людей не пострадал», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области произошла массированная атака беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 294 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 728 беспилотников, 625 ЗРК, 24 697 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 772 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 095 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего ВСУ причальные сооружения.

    За день до этого ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.

    Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.

    Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    Комментарии (17)
    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

    В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО. Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

