Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.
ВС России уничтожили блиндаж и два ПВД ВСУ в ДНР
В результате скоординированных действий расчетов БПЛА и артиллерии на константиновском направлении были уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом, сообщили в Минобороны России.
Расчетами БПЛА и артиллерии группировки «Южная» в ДНР были уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, передает РИА «Новости».
Объекты обнаружили операторы беспилотников 150-й гвардейской мотострелковой дивизии в районе Плещеевки, после чего координаты передали артиллерии. В результате огневого налета по целям гаубицей «Мста-Б» укрытия ВСУ с личным составом были уничтожены.
Дополнительно благодаря неосторожному передвижению украинской пехоты бойцами БПЛА был выявлен и затем уничтожен еще один пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская. Потери противника на этих участках составили до двух отделений пехоты, уточнили в министерстве обороны России.
Отмечается, что 150-я мотострелковая дивизия стала гвардейской по указу президента Владимира Путина в августе 2024 года и входит в состав Южного военного округа. Дивизия знаменита тем, что в 1945 году ее бойцы водрузили штурмовое знамя над Рейхстагом, ставшее символом Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки украинская армия потеряла до 305 бойцов в зоне действия группировки «Юг».