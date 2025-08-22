ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом группировки ВСУ в Донбассе, складам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА большой дальности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотниками дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За прошлую неделю средствами ПВО сбиты 25 управляемых авиабомб, 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1,5 тыс. беспилотников, перечислили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 990 беспилотников, 625 ЗРК, 24 717 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 809 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 158 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России поразили групповым ударом объекты энергетики Украины. За день до этого ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего ВСУ причальные сооружения.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему ВСУ в Донбассе горючим.