    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Стало известно о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    20 августа 2025, 12:39 • Новости дня

    ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ причальные сооружения

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 217 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника.

     Всего с начала  спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотника, 625 ЗРК, 24 677 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 737 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    19 августа 2025, 21:14 • Новости дня
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом может предоставить поддержку с воздуха Киеву как часть гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт.

    «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – сказала она на брифинге, передает ТАСС.

    Ливитт также заявила, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

    По ее словам, Вашингтон может помочь в координации и предоставлении других средств обеспечения безопасности европейским союзникам, но прямое военное присутствие не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    19 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость отмены законов, ущемляющих права русскоязычных, до начала возможных переговоров Киева с Москвой.

    Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.

    Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.

    Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.

    Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    США начали депортацию украинских беженцев

    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    19 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины

    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская журналистка Кати Ливингстон заявила о планах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стать кандидатом в президенты Украины.

    По ее данным, «предвыборный штаб Залужного уже действует в Лондоне, где формируется команда для будущей избирательной кампании», передает «Московский комсомолец».

    Как пишет издание Express, Британия собирается оказать Украине помощь в организации президентских выборов после окончания боевых действий. По его данным, избирательные комиссии двух стран уже подписали меморандум о взаимодействии.

    Лондон, согласно информации газеты, планирует содействовать Украине в организации голосования за ее пределами, в контроле за финансированием избирательных кампаний и в обеспечении безопасности бюллетеней и самих кандидатов.

    Ранее в рейтинге доверия среди граждан Украины глава киевского режима Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    19 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану в понедельник после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует вступление Украины в Европейский союз.

    Как сообщили источники агентства Bloomberg, этот звонок стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме. В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы оказать на него давление и заставить отказаться от противоборства вступлению Украины в ЕС.

    «Именно в этом контексте Трамп сделал два отдельных звонка. Один из них был адресован Путину. Второй, о котором стало известно впервые, был адресован Орбану и состоялся после того, как лидеры ЕС провели дополнительную незапланированную встречу в Овальном кабинете. Орбан не подтвердил этот звонок», – передает агентство.

    Во время телефонного разговора с Трампом Венгрия выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

    После состоявшихся в понедельник переговоров с Трампом президент США объявил, что он добивается проведения саммита на уровне лидеров России и Украины, за которым последует трехсторонняя встреча, в которой он также примет участие. Сроки и место проведения пока неясны.

    Во вторник Орбан опубликовал в соцсетях сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о вступлении в ЕС, но не планирует менять убеждения.

    «Членство Украины в Европейском союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности не нужно и опасно», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения. Также Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    19 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь

    Tекст: Мария Иванова

    Во время матча чемпионата на Украине футболистка одесской команды получила желтую карточку за крики на русском языке.

    Футболистка клуба «Систерс» Ирина Майбородина получила желтую карточку в матче чемпионата Украины против «Колоса» за использование русского языка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел на 42-й минуте игры, когда главный судья Анастасия Романюк наказала спортсменку за «неспортивное поведение», выразившееся в криках на русском языке.

    Во время матча Романюк заявила: «На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие».

    Встреча между командами состоялась 17 августа и завершилась победой «Систерс» со счетом 2:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская допустила исполнение песен на русском языке.

    Ранее ена певицу Верку Сердючку поступила жалоба после того, как она исполнила песни на русском языке в Киеве.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание, что мэр Одессы Геннадий Труханов назвал город «не русским», заявляя это на русском языке.

    20 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    @ @Scavino47

    Tекст: Вера Басилая

    Карта Украины, продемонстрированная в Белом доме на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

    Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации