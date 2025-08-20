Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ причальные сооружения
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по цеху сборки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 217 беспилотников.
В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотника, 625 ЗРК, 24 677 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 737 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.
Накануне ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.
Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».
В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.