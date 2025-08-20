ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ причальные сооружения

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цеху сборки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 217 беспилотников.

В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78434 беспилотника, 625 ЗРК, 24 677 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 737 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.

Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.