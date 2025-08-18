Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску.
Кроме того, удары наносились по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 141 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 тыс. беспилотников, 625 ЗРК, 24 643 танка и других бронемашин, 1587 боевых машин РСЗО, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.
Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.
Кроме того, на прошлой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.