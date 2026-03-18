Иран атаковал Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами

Tекст: Дарья Григоренко

Израильские источники отмечают применение кассетных боевых частей и гиперзвуковых ракет, которые, как утверждается, не удалось перехватить израильской ПВО, передает «Военное обозрение».

По данным израильских СМИ, удары привели к десяткам погибших и раненых среди израильтян. Иран официально заявил о поражении ряда целей, включая штабы и инфраструктуру израильской разведки. Одна из ракет, по последней информации, достигла пригородного района Бней-Брак.

Также зафиксированы удары по промышленным объектам в Хайфе, особенно по нефтехимическому кластеру Bazan Group, где вспыхнул пожар. В районе Хайфы были атакованы и объекты военно-промышленного комплекса, в том числе заводы компании Rafael, выпускающие ракеты, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Ближневосточные источники сообщили, что среди целей в Хайфе был штаб ЦАХАЛ, координирующий операции на границе с Ливаном. Израильские официальные лица отмечают, что этот удар стал самым мощным с начала текущей войны.

Ранее власти Ирана заявили о запуске очередной волны ракетных ударов по Израилю в ответ на гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

В среду в центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога, а над Тель-Авивом зафиксированы взрывы, предположительно вызванные работой ПВО.