    Украина вызвала сбой в пенсионной системе Германии
    ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о готовности России продолжать поставки нефти в Индию
    Путин заявил, что сейчас БРИКС не ставит целью создание единой валюты
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    Стартовал прием обращений на эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    17 комментариев
    4 декабря 2025, 19:28

    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну

    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 11:00
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 15:48
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 10:32
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 15:35
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Запросы в Google об отключениях света стали самыми популярными на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 14:36
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

    Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Эммануэля Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

    «Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

    «Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

    «Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

    Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

    «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

    Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 13:59
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    Комментарии (9)
    4 декабря 2025, 16:59
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 18:03
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину

    Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 17:05
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле Моди
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин занял почетное место пассажира в автомобиле премьер-министра Индии Нарендры Моди, отправившись с ним на неформальную встречу в Нью-Дели.

    Путин вместо ожидавшего его автомобиля «Аурус» занял место в белом внедорожнике премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

    Такой жест совершен вопреки традициям в знак особого расположения к индийской стороне. Путин расположился справа от водителя – именно это место по протоколу считается почетным для гостей, поскольку в Индии действует левостороннее движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Самолет Путина приземлился на этой авиабазе. Улицы Нью-Дели украсили плакатами с Путиным и российскими флагами.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 16:56
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 14:43
    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году

    Эксперты АКОРТ: Стоимость салата «Оливье» на четверых на Новый год обойдется в 363 рубля

    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Приготовление салата «Оливье» на Новый год обойдется жителям России в 363 рубля при покупке продуктов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Минимальная стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на четыре порции в 2025 году составит 363 рубля в крупных торговых сетях, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли эксперты АКОРТ, опираясь на данные о ценах на самые доступные товары.

    В набор для классического салата входят картофель, яйца, маринованные огурцы, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. Такая цена рассчитана исходя из минимальных цен на эти продукты в сетевом ритейле по стране.

    АКОРТ отмечает, что средняя стоимость аналогичного набора с учетом всех торговых каналов, по данным Росстата, достигает 618 рублей. Это на 41% выше, чем в крупных сетевых магазинах.

    Разница в цене особенно заметна по отдельным категориям: упаковка вареной колбасы весом 300 грамм стоит в сетях 77 рублей, что на 55% ниже средней цены, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля, на 34% дешевле, чем в среднем по стране.

    Напомним, год назад сообщалось, что стоимость салата «Оливье» в России выросла за год на 10%.

    Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье.

    Эксперты предложили разнообразить новогодний стол в 2026 году блюдами из мяса и сезонных овощей.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 18:22
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии

    ОАК и HAL начали работу по организации выпуска SSJ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание в Индии производства SSJ с перспективой поставок компонентов для российских самолетов, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

    ОАК и Hindustan Aeronautics Limited ведут переговоры о запуске производства пассажирского самолета «Сухой суперджет» на территории Индии, передает ТАСС. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что такой проект способен создать новые возможности для промышленности обеих стран.

    Бадеха на бизнес-форуме подчеркнул: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы совместно с корпорацией HAL работаем над проектом организации производства в Индии гражданского пассажирского самолета «Сухой суперджет».

    Среди задач совместного проекта – освоение производства компонентов, агрегатов и систем SSJ на индийских предприятиях, включая радиоэлектронику, обрабатывающую промышленность и металлургию.

    Одной из целей станет поставка произведенных в Индии элементов и агрегатов на российский производственный конвейер. Бадеха выразил уверенность, что индийская промышленность справится с задачей комплексного освоения производства компонентов для современных авиалайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет SJ-100 успешно прошел испытания в искусственном бассейне, где была подтверждена защита отечественных двигателей ПД-8 от попадания воды.

    Минпромторг в 2026 году планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по установке новых двигателей на самолеты SSJ-100, сохраняя ресурс их планера.

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания SJ-100, построенного с использованием отечественных серийных технологий.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 19:12
    Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.

    Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тысяч потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.

    После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.

    Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 15:00
    В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    СК: В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Украинские военные признаны виновными в организации террористического акта в Курской области с применением более 120 дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами, в ночь на 15 апреля, сообщил СК в Telegram-канале.

    В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и машины скорой помощи.

    «Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговоров… Все признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

    Суд заочно вынес решение заключить вышеуказанных полковников под стражу и объявил их в международный розыск, отмечает СК России. Согласно вердикту, Дзяния первые восемь лет будет отбывать наказание в тюрьме, Бондарович и Сендзюк – по пять лет каждый. Остальное время осужденные проведут в исправительной колонии особого режима.

    Ранее вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет.

    В июле суд вынес приговор трем украинским военным за незаконное пересечение границы и участие в вооруженном проникновении на территорию Курской области.

    В июне украинских боевиков 17-й отдельной танковой бригады признали виновными во вторжении в Курскую область.

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 16:45
    Путин прилетел в Индию

    Борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии

    Путин прилетел в Индию
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе Палам в Дели, куда он прибыл с двухдневным визитом.

    Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.

    Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.

    Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.

    В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 10:57
    Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отверг возможность возвращения страны в G8 и уточнил, что этот вопрос не поднимался на встрече с американцами.

    «Нет», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году, передает ТАСС.

    При этом Путин отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин назвал недавнюю встречу с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом необходимой и полезной.

    Президент России в том же интервью отметил рост расчетов между Россией и Индией в национальных валютах. Глава государства также подчеркнул, что Индия является серьезной силой на мировой арене.

    Комментарии (0)
    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

    Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

