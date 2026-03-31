    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 09:17 • Новости дня

    Индонезия заявила о планах купить у России подлодки

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС Индонезии хотели бы в будущем приобрести российские подводные лодки, а также другую российскую технику, заявил командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

    Али во время визита на российские корабли Тихоокеанского флота, прибывшие в Джакарту, заявил, что ВМС Индонезии заинтересованы в приобретении российских подводных лодок и другой техники в будущем, передает РИА «Новости». В частности, он побывал на подлодке «Петропавловск-Камчатский», входящей в состав отряда российских кораблей.

    Адмирал отметил, что Индонезия уже давно использует советскую военную технику, включая корабли, самолёты и подводные лодки. «И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – заявил Али.

    Во время визита стороны обменялись памятными подарками, а адмирал Али оставил запись в книге почетных посетителей подлодки, подчеркнув важность сотрудничества между ВМС Индонезии и ВМФ России для региональной стабильности. Кроме того, он выразил желание посетить Владивосток и пригласил российских моряков на Бали.

    Как ранее сообщалось, российский отряд кораблей прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте, а в дальнейшем запланированы совместные манёвры и тренировка по связи между Россией и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в Джакарте для последующих совместных маневров и тренировки по связи с ВМС Индонезии.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто подтвердил надежность военно-технического сотрудничества двух стран и развитие контактов между военными ведомствами.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил дружелюбное отношение к российским военным на фоне расширения совместных учений и растущего интереса Джакарты к российским военным технологиям.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    30 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    MWM: Иран уничтожил «летающий радар» США стоимостью 500 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщений о том, что иранские баллистические ракеты и беспилотники уничтожили самолет ВВС США E-3 Sentry с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS) на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, опубликованные видеозаписи с объекта подтвердили это, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    «Иранская атака, по всей видимости, была нацелена на наиболее важный компонент самолета – хвостовую часть, где расположен вращающийся купол радара. Аналитики дают противоречивые оценки относительно того, что стало причиной удара –  беспилотник или баллистическая ракета. E-3 – самый ценный самолет поддержки в ВВС США, уступающий по стоимости только E-4B Nightwatch, стоимость обоих составляет около 500 млн долларов», – пишет Military Watch Magazine (MWM), анализируя фото уничтоженного хвоста американского самолета.

    В материале отмечено, что Иран уничтожил и более ценные цели, но самолет E-3 – один из самых ценных и самых сложно воссоздаваемых.

    «Возможности США и их стратегических партнеров по перехвату иранских ударов быстро сократились как из-за уничтожения радиолокационных сетей в результате рейдов, так и из-за истощения запасов противоракетных перехватчиков. Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолетов остается длинной», – отметила редакция журнала MWM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения. Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Air and Space Forces Magazine также сообщал, что иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии.

    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    29 марта 2026, 13:36 • Новости дня
    Польша объявила о запуске производства ракет CAMM-ER

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша начнет производить британо-итальянские ракеты противовоздушной обороны CAMM-ER, сообщает министерство обороны республики.

    Министерство обороны Польши заявило о начале выпуска британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, сообщает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится, что церемония подписания инвестиционного договора состоится в понедельник, 30 марта, на Военном заводе Электроники в Зеленке при участии заместителя министра обороны Цезари Томчика.

    В рамках реализации проекта планируется построить сервисно-производственный центр для ракет CAMM-ER и отдельный производственный цех для элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, будут возведены производственно-складское здание, склады с защитными стенами и подъездные пути.

    CAMM-ER представляет собой британско-итальянскую зенитную ракету, разработанную компанией MBDA. Она способна поражать цели на расстоянии до 45 километров и на высоте до 15 километров при скорости около Мах 3. Ракета предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Комплексы с использованием CAMM-ER применяются в системах EMADS, Sky Sabre и Grifo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты в сотрудничестве с оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.

    Польское руководство заключило соглашение о покупке нескольких десятков пусковых установок американского ЗРК Patriot для их производства на польской территории.

    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    29 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

    В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.

    Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.

    29 марта 2026, 04:37 • Новости дня
    В штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    В подразделении ВСУ вспыхнула эпидемия пневмонии, среди офицерского состава зарегистрированы летальные случаи, а родственники жалуются на отсутствие медицинской помощи, сообщили представители российских силовых структур.

    «В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», – рассказал источник ТАСС.

    Родственники заболевших жалуются на командование полка и медицинский персонал, которые, по их словам, не обеспечили необходимый уровень медицинской помощи.

    По данным российских силовых структур, количество заболевших и умерших военнослужащих может быть в несколько раз выше официально заявленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре британская Telegraph сообщала о том, что военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена. Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ.


    28 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    WSJ сообщила о риске дефицита перехватчиков для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке, что может оставить украинские вооруженные силы без критически важного вооружения.

    Американская газета The Wall Street Journal предупредила, что Украина может остаться без ракет-перехватчиков из-за исчерпания запасов США, задействованных в боевых действиях на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что значительная часть таких боеприпасов уходит на отражение угроз в регионе.

    В материале подчеркивается, что страны Персидского залива также наращивают запросы на подобные системы. «ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики... Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе... (Участвующие в конфликте) на других полях сражений, таких как Украина, скорее всего, пострадают от последствий дефицита, которые сейчас углубляются», – приводит издание оценку экспертов.

    Власти России ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию и фактически втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской стороны рассматриваются как законная цель. В Кремле также указывали, что продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада не содействует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD для ПВО Украины.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    Эксперты назвали обоснованными опасения Киева по поводу дефицита комплексов Patriot и боеприпасов к ним.

    28 марта 2026, 14:32 • Новости дня
    Адвокат сообщил о готовности Тимура Иванова дать показания следствию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов выразил готовность сотрудничать со следствием при условии изменения квалификации обвинения на более мягкую статью, сообщил его адвокат.

    Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов выразил готовность дать показания по своему делу в обмен на переквалификацию обвинения – с получения взятки на злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Денис Балуев, подчеркнув: Иванов направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру и готов к досудебному соглашению, если следствие объективно и законно оценит его действия.

    Адвокат также опроверг опубликованные в СМИ сведения о якобы уже заключенном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой. По его словам, решение о соглашении будет принято только при изменении квалификации обвинения.

    Напомним, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму порядка 1,3 млрд рублей, легализации средств, а также незаконном хранении и переделке оружия. Экс-замминистра вины не признает, почти два года находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

    Следствие утверждает, что Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от платы за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией одного из зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации преступлений по второму делу.

    Ранее он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции». До этого военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.


    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

