    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп: «Томагавки» нужны США, нельзя истощать запас
    В России назвали почерком нацистов удар ВСУ по военкорам
    Слова Трампа после разговора с Путиным удивили украинскую делегацию
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    Politico: ЕС хочет привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    17 октября 2025, 09:54 • Новости дня

    Нарышкин назвал возможные поставки Tomahawk Украине враждебным шагом

    Глава СВР Нарышкин заявил о росте мировых рисков из-за Tomahawk для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Киеву как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

    Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Киеву как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире, передает ТАСС.

    Сергей Нарышкин отметил, что речь идет не только об угрозах для Европы, но и о глобальной безопасности. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался накануне во время телефонного разговора между президентами России и США.

    Глава СВР также заявил, что в Европе действует глобальная «партия войны», которая не заинтересована в установлении прочного и справедливого мира на континенте, где Россия настаивает на равной и неделимой безопасности для всех стран.

    Кроме того, Нарышкин сообщил о зафиксированных попытках ряда западных государств, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграцию в рамках СНГ. По его словам, западные политики пытаются сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра силы.

    Ранее Нарышкин заявил о значительных усилиях России для обеспечения безопасности Евразии.

    Напомним, Владимир Зеленский хочет получить от Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил после беседы с Путиным, что эти ракеты нужны самим США.

    15 октября 2025, 21:23 • Новости дня
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

    Генсек НАТО: Русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь

    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте вновь выступил с громкими заявлениями о России. Генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. По словам Рютте, НАТО в любой момент может «сбить русских», но предпочитает действовать сдержанно и «аккуратно выводить» самолеты из воздушного пространства.

    Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

    Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

    Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    14 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в ходе обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике.

    По словам дипломата, Рютте не понял смысла шутки, которую рассказал.

    «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, обсуждая сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    16 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков

    Депутат Колесник: Российские военные разубедят генсека НАТО Рютте не словом, а делом

    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные могут опровергнуть слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря». Но большинству гражданского населения европейских стран НАТО это не понравится, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

     «Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», – предупредил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», – продолжил парламентарий.

    «Считаю нужным также обратить внимание Рютте на историю «боевой славы» самих сил НАТО. На их счету победы над странами вроде Гренады, по сути, не имеющей вооруженных сил. Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», – напомнил собеседник.

    «В целом, если бы все было так, как хочет Рютте, то геополитический расклад в мире был бы несколько иной. Но Россия продолжает отстаивать свои интересы перед лицом претендующего на гегемонию Запада. Это происходит в том числе в рамках СВО», – указал он.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал «не преувеличивать возможности России», передает Telegram-канал Baltnews. «Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь. Если бы НАТО было слабее, то мы сбили бы русских немедленно. Но будучи сильнее, мы будем аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства. Я убежден, что Китай попросит «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе для отвлечения внимания от Тайваня», – сказал он.

    «Рютте выбрал странную риторику для «деэскалации», призывая «не относиться к России серьезно», но увеличить при этом расходы на оборону», – заметил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, в своем Telegram-канале.

    «Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом. Мы не тягаемся мощью с НАТО и не собираемся нападать на страны Альянса. Но «несерьезно» относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе», – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий, и противоречат желанию самих военных вступать в бой.

    14 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России

    Sky TG24: НАТО обсудит смягчение правил применения оружия против России

    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках НАТО обсуждается вопрос о смягчении правил применения вооружения в отношении России, сообщает Sky TG24 со ссылкой на информированные источники внутри организации.

    Ранее верховный главнокомандующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить больше свободы действий для использования военной техники, передает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе. Эти заявления последовали за запуском операции «Восточный часовой», направленной на укрепление восточного фланга альянса после инцидента со сбитыми беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал возможные изменения правил ведения боевых действий, отметив, что чрезмерные национальные ограничения усложняют оперативное реагирование верховного главнокомандующего.

    «Когда страны предоставляют, например, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения готовности, они хотят быть уверены, что техника будет использоваться разумно, а не для эскалации конфликта», – подчеркнул Уитакер. США планируют продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

    Смягчение ограничений станет одной из тем встречи глав Минобороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.

    15 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, которые присоединятся к плану по закупке вооружений для Украины, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

    По его словам, американские власти исходят из того, что к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) присоединится больше стран – членов НАТО, передает ТАСС. В рамках этого плана союзники закупают вооружения для Украины из американских запасов.

    Хегсет сообщил об этом, выступая перед плановой встречей глав военных ведомств блока в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Он заявил: «на сегодняшний день мы ожидаем, что больше стран будут делать пожертвования, приобретут еще больше [вооружений у США], чтобы помочь Украине, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    15 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей, переговоры направлены на выработку единого руководства по поражению самолетов противника.

    Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного базирования над воздушным пространством союзников, были возможными целями. Вооружение и траектория любого самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, сказал источник британской Telegraph, информированный о ходе обсуждений.

    Лидеры НАТО, включая американского президента Дональда Трампа, выступают за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, но некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерной державой.

    «Алексус Гринкевич, американский генерал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в частном порядке призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реакцию на любые будущие провокации со стороны Москвы», – пишет газета.

    Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, поскольку Европа якобы сталкивается с растущими угрозами со стороны российских самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов.

    17 октября 2025, 08:52 • Новости дня
    В Финляндии осудили слова «еще одного психопата» Мерца о России

    Финский политик Мема обвинил Мерца в подстрекательстве Европы к войне

    В Финляндии осудили слова «еще одного психопата» Мерца о России
    @ Sebastian Rau/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армандо Мема из финской партии «Альянс свободы» резко осудил заявление «еще одного психопата» канцлера Германии Фридриха Мерца, адресованное президенту России Владимиру Путину, назвав его опасным для Европы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа «не позволит Владимиру Путину напугать себя» и будет сопротивляться, передает РИА «Новости».

    Его слова вызвали резкую реакцию члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, который в соцсети X подверг критике обращение Мерца к российскому лидеру.

    Мема публично назвал заявление Мерца словами «еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению». По его мнению, подобные высказывания канцлера Германии свидетельствуют о серьезной угрозе для европейских стран.

    Ранее Мерц сообщил о планах Евросоюза обсудить дополнительные способы давления на Россию.

    Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер предупредил, что текущее противостояние между Европой и Россией способно перерасти в прямой конфликт, поскольку Москва активно проверяет границы Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дипломатия способна решать многие современные межгосударственные проблемы, но в мире не хватает профессиональных дипломатов.

    17 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предводитель британской правой партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фарадж заявил, что если он займет кресло премьера страны, то будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие пространство НАТО.

    Фараджа спросили, что нужно делать при нарушении воздушного пространства союзников по НАТО российскими самолетами, передает РИА «Новости».

    «Надо их сбивать», – сказал политик.

    При этом лидер партии заявил, что одной из причин украинского конфликта стало расширение НАТО и ЕС на восток.

    Кроме того, Фарадж заявил, что замороженные российские активы на Западе можно использовать для помощи киевскому режиму, если они «были получены незаконным путем».

    Ранее Фарадж заявил, что бывший британский премьер Борис Джонсон не попадет в его партию, поскольку избиратели не простят ему рост миграции после Brexit.

    До этого в ФСБ сообщали, что Британия и Украина намереваются устроить диверсии на «Турецком потоке».

    15 октября 2025, 09:59 • Новости дня
    Захарова призвала Рютте заняться «Северными потоками», а не псевдоугрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков», а не мнимых угроз, передает радио Sputnik.

    Дипломат прокомментировала сетования Рютте на медленные поставки истребителей F-35 европейцам, указав на бездействие Запада в расследовании реального теракта.

    «Надо было бы спросить у Рютте: «Северные потоки»-то как?» – отметила Захарова.

    Она добавила, что при мифологических диверсиях западные политики спешат к микрофонам, но с реальным терактом в центре Европы за три года они так и не разобрались.

    Захарова подчеркнула, что Запад пытается защититься от очередной мифической угрозы, игнорируя при этом совершенный теракт против гражданской инфраструктуры. Ущерб от него колоссален: экологический, энергетический, а также последствия для безопасности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    16 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков обвинил Рютте в невежестве после слов о российских военных

    Песков осудил Рютте за оскорбления российских летчиков и моряков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Марко Рютте о российских военных, подчеркнув его неосведомленность и недопустимость подобных оценок.

    Песков заявил, что генеральный секретарь НАТО Марко Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России, именно незнание привело Рютте к оскорбительным высказываниям в адрес российских военных.

    Песков отметил: «Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные возможности Москвы переоценены.

    Он сказал, что альянс не боится возможных провокаций и может в любой момент «сбить русских». Рютте отметил, что НАТО предпочитает действовать сдержанно и аккуратно выводить самолеты из воздушного пространства.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал, что российские военные могут опровергнуть утверждения Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря», однако большинству гражданского населения европейских стран НАТО это не понравится.


    15 октября 2025, 08:15 • Новости дня
    Politico: США помогут НАТО собрать разведданные для операции «Восточный страж»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты, вероятно, окажут союзникам помощь в сборе разведывательной информации для операции НАТО «Восточный страж», сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    США, вероятно, помогут своим союзникам в сборе разведданных для операции НАТО «Восточный страж» и её координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. Об этом американскому изданию сообщил неназванный чиновник из США.

    Он заявил: «Вашингтон, вероятно, окажет помощь в сборе разведывательной информации и координации этой схемы».

    По данным Politico, главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич сейчас изучает правила гибкости миссий. Он также анализирует национальные оговорки в рамках программы «Восточный страж». Ожидается, что Гринкевич представит свои предложения союзникам в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО объявило о запуске операции «Восточный страж» в Польше. Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции.

    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж».

    15 октября 2025, 21:41 • Новости дня
    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    16 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Страны ЕС обязались купить у США оружие для Украины на 422 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Украины договорились по программе закупок оружия США профинансировать всего 422 млн долларов, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    Также некоторые страны пообещали предоставить военную помощь на двусторонней основе: от Швеции – 8 млрд долларов на период 2026–2027 годов, от Чехии – 72 млн долларов, от Канады Украина получит 20 млн долларов, от Португалии – на 12 млн долларов. Финляндия тоже обещала помочь, но не уточнила сумму.

    Помощь в данной категории предоставляется путем передачи вооружений, боеприпасов, обмундирования, закупленных по ценам страны-донора.

    Союзники Украины, как указал Шмыгаль, также готовы вложить инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор 715 млн долларов, из них Норвегия – 600 млн долларов, Нидерланды – 106 млн долларов, Канада даст 8 млн долларов, Исландия – 4 млн долларов. Уточняется, что деньги пойдут на производство БПЛА.

    Politico сообщало, что около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке оружия США для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина будет воевать еще три года.

    16 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Страны НАТО усилили давление на союзников из-за оружия США для Украины

    Politico: Страны НАТО давят на Британию и Францию из-за закупок оружия у США

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке американского вооружения для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе, сообщает Politico.

    По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, порядка 20 стран – членов НАТО готовы участвовать в схеме закупок вооружения США для Украины, передает ТАСС.

    Издание Politico пишет, что в НАТО ждут «справедливого распределения бремени», и те, кто еще «не взял на себя обязательств, должны это сделать».

    По данным Politico, растущее число участников программы увеличивает давление на государства, которые пока не поддержали инициативу, в том числе на Британию и Францию.

    Эксперты полагают, что Британия сдерживается финансовыми ограничениями, а Франция сталкивается с политическими трудностями. Высокопоставленный дипломат НАТО подчеркнул, что программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированная Дональдом Трампом, может быть эффективной только при реальной поддержке стран-участниц.

    PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского вооружения на Украину уже осуществляются.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности большинства стран альянса спонсировать Киев.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

    Германия планирует профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов.

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Олафа Шольца» – такими словами эксперты описывают реакцию Анкары на возможную диверсию против «Турецкого потока», подготовкой которой занимаются Британия и Украина. Эксперты отмечают, что хотя ссора с Турцией отразится негативно на Украине, ЕС и Британии, вероятность безрассудного решения не исключена. Рискнут ли Лондон и Киев повторить операцию, реализованную на «Северных потоках»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

