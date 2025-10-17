Глава СВР Нарышкин заявил о росте мировых рисков из-за Tomahawk для Киева

Tекст: Вера Басилая

Россия воспримет возможные поставки ракет Tomahawk Киеву как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире, передает ТАСС.

Сергей Нарышкин отметил, что речь идет не только об угрозах для Европы, но и о глобальной безопасности. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался накануне во время телефонного разговора между президентами России и США.

Глава СВР также заявил, что в Европе действует глобальная «партия войны», которая не заинтересована в установлении прочного и справедливого мира на континенте, где Россия настаивает на равной и неделимой безопасности для всех стран.

Кроме того, Нарышкин сообщил о зафиксированных попытках ряда западных государств, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграцию в рамках СНГ. По его словам, западные политики пытаются сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра силы.

Ранее Нарышкин заявил о значительных усилиях России для обеспечения безопасности Евразии.

Напомним, Владимир Зеленский хочет получить от Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил после беседы с Путиным, что эти ракеты нужны самим США.