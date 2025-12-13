Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.10 комментариев
Дело о фейках о ВС РФ завели на лидера арт-группы «Партия мертвых»
Правоохранители инициировали новый уголовный процесс в отношении Максима Евстропова, ранее объявленного в розыск по другому делу.
Уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России возбудили против основателя арт-группы «Партия мертвых» Максима Евстропова, передает РИА «Новости».
Евстропова подозревают в совершении преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, предполагающему публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Собеседник агентства сообщил: «В отношении Евстропова возбуждено уголовное дело по пункту 'д' части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)».
Ранее Евстропова объявили в розыск по другому уголовному делу – по части 1 статьи 148 УК РФ, связанной с воспрепятствованием осуществления права на свободу совести и вероисповеданий. Оба дела сейчас расследуются соответствующими органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель был осужден на семь лет колонии за распространение ложных сведений о российской армии.
Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.
Также жителя столицы 36-летнего Солима Камина признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.