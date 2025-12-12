Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса.
Кроме того удары наносились по транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.
За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов америкаснкой РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 ЗРК, 26 506 танков и других бронемашин, 1 630 боевых машин РСЗО, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.
До этого ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.