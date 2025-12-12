ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов америкаснкой РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 ЗРК, 26 506 танков и других бронемашин, 1 630 боевых машин РСЗО, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

До этого ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.