При столкновении катера с берегом в Ленобласти пострадали два человека
Два человека пострадали в результате столкновения катера с берегом на реке Нева рядом с селом Отрадное Кировского района Ленинградской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится: «В акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения».
Ранее в акватории канала Грибоедова в Петербурге маломерное судно протаранило мостовое сооружение, проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области аэролодка врезалась в конструкцию наплавного моста.