Названы самые востребованные профессии в России

Сфера ритейла стала самой востребованной в России

Tекст: Дарья Григоренко

Аналитики компании отмечают, что в апреле больше всего вакансий было открыто именно в розничной торговле. Наиболее популярными профессиями здесь названы продавец-консультант, кассир и администратор магазина, передает РИА «Новости».

Второе место по количеству вакансий заняли промышленность и производство. Здесь особенно востребованы слесари, электрики и токари. В инженерно-техническом сегменте работодатели чаще всего ищут конструкторов, технологов и механиков.

Замыкает тройку лидеров строительная сфера. Российским компаниям остро необходимы электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики.

Кроме того, активно ищут сотрудников в таких областях, как транспорт, логистика и медицина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин отметил превышение спроса на технические специальности над предложением.

Ранее глава Центра стратегических разработок Павел Смелов подтвердил острую нехватку кадров в обрабатывающей промышленности. При этом на рынке труда наблюдается хроническое перепроизводство экономистов, юристов и менеджеров.