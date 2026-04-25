В ЦСР заявили о переизбытке экономистов, юристов и менеджеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смелов сообщил, что спрос на специалистов в области экономики, юриспруденции и управления в России ниже предложения, передает РИА «Новости». По его словам, на рынке наблюдается хроническое перепроизводство кадров этих направлений, что влияет на условия труда и замедляет процесс поиска работы для соискателей.

Смелов пояснил, что квалифицированные управленцы, сильные юристы, экономисты и бухгалтеры по-прежнему востребованы, однако общее число таких специалистов заметно превышает потребности рынка. Из-за этого условия найма менее привлекательны, а поиск работы занимает больше времени.

Согласно статистике, в феврале 2026 года средний срок поиска работы для безработных в России составил 5,5 месяца: женщины искали работу около 5,6 месяца, мужчины – 5,4 месяца. Большинство соискателей – 69,9% – обращались за помощью к друзьям и знакомым, еще 20,8% пользовались услугами служб занятости.

На конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 млн работников, что оказалось на 13% меньше по сравнению с 2024 годом, отметил Смелов. Он добавил, что не все эти вакансии свидетельствуют о дефиците кадров, поскольку часть позиций связана с естественной «текучкой» персонала, а нормальным уровнем вакансий для России считается 1,4-1,5 млн рабочих мест в конце года.

