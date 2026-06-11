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Кувейт заявил об отражении воздушной атаки
В четверг утром кувейтские силы противовоздушной обороны начали отражать воздушную атаку, сообщил генштаб этой ближневосточной страны.
Вооруженные силы государства задействовали средства перехвата для нейтрализации воздушной угрозы, указал генштаб Кувейта, передает РИА «Новости».
Представители командования настоятельно рекомендовали местным жителям строго соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, граждан попросили доверять исключительно официальным источникам информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы Кувейта задействовали зенитные комплексы для перехвата летающих объектов.