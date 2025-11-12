Каллас: Проект «стены дронов» охватит всю Европу

Tекст: Ольга Иванова

Проект по созданию «стены дронов» охватит всю территорию Европы, а не только восточные границы Евросоюза, как планировалось ранее, – передает ТАСС, ссылаясь на интервью главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас греческому изданию Kathimerini. Изначально этот оборонный проект был ориентирован только на восточные государства ЕС.

Каллас рассказала: «Когда мы обсуждали с министрами обороны дорожную карту европейской обороны, то выделили четыре флагманских оборонных проекта. Однако ограничений нет, и именно поэтому, например, стена против дронов, которая изначально предусматривалась только для восточного фланга, теперь касается всей Европы, поскольку дроны представляют проблему для каждого региона».

В последние годы опасность дронов отметили не только на границах ЕС, но и внутри европейских стран. По словам Каллас, беспилотники мешают коммерческим авиарейсам и создают дополнительные риски для аэропортов всего континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о планах ускорить создание «стены дронов» на своих границах.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что «стена дронов» на границе с Россией должна напоминать ледяную стену из «Игры престолов». В странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы.