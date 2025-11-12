Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Каллас: Проект «стены дронов» охватит всю Европу
Проект «стены дронов», который изначально планировался только для восточных стран Евросоюза, теперь будет распространен на всю Европу, заявила глава дипслужюы ЕС Кая Каллас.
Проект по созданию «стены дронов» охватит всю территорию Европы, а не только восточные границы Евросоюза, как планировалось ранее, – передает ТАСС, ссылаясь на интервью главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас греческому изданию Kathimerini. Изначально этот оборонный проект был ориентирован только на восточные государства ЕС.
Каллас рассказала: «Когда мы обсуждали с министрами обороны дорожную карту европейской обороны, то выделили четыре флагманских оборонных проекта. Однако ограничений нет, и именно поэтому, например, стена против дронов, которая изначально предусматривалась только для восточного фланга, теперь касается всей Европы, поскольку дроны представляют проблему для каждого региона».
В последние годы опасность дронов отметили не только на границах ЕС, но и внутри европейских стран. По словам Каллас, беспилотники мешают коммерческим авиарейсам и создают дополнительные риски для аэропортов всего континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о планах ускорить создание «стены дронов» на своих границах.
Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что «стена дронов» на границе с Россией должна напоминать ледяную стену из «Игры престолов». В странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы.