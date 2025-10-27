Брюссель пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов в Литве

Фон дер Ляйен пообещала ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов

Tекст: Вера Басилая

Брюссель намерен ускорить строительство «стены дронов» на границе Евросоюза после массовых инцидентов с метеозондами, которые используют для контрабанды на территорию Литвы, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявила, что Европа полностью «солидарна с Литвой» перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов.

«Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», – написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что происходящее – еще одна причина для ускоренного возведения «стены дронов».

Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил поддержку Литве, отметив «полную солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена». Он пообещал, что ЕС продолжит усиливать давление на Белоруссию в связи с произошедшим.

Власти Литвы сообщают, что контрабандисты с Белоруссии массово используют метеозонды, заполненные гелием, чтобы перебрасывать сигареты через границу. За последний месяц эти случаи участились: по данным литовских пограничников, 22 октября на их территорию попали 200 таких шаров, а в ночь на понедельник – еще более 60.

Теперь в ответ на новые риски Евросоюз намерен существенно ускорить работу по созданию технологической инфраструктуры для противодействия подобным инцидентам. В Брюсселе подчеркивают, что рассматривают происходящее как элементы гибридной угрозы и не готовы это игнорировать.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что «стена дронов» на границе с Россией должна напоминать ледяную стену из «Игры престолов». В странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

Напомним, в ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что привело к временной остановке работы Вильнюсского аэропорта.