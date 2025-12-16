В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли повторные взрывы

Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

Tекст: Вера Басилая

По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.