Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.
Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах ЕС внести в черный список 40 танкеров, которые, по данным Брюсселя, перевозят российскую нефть, передает ТАСС. По словам Каллас, в черный список будут внесены «также те, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы».
Инициатива обсуждается на встрече глав МИД ЕС и связана с новыми санкциями против России. Такой шаг предпринимается впервые с начала спецоперации на Украине: Евросоюз расширяет черный список для российских судов вне рамок принятия нового крупного санкционного пакета.
Ранее дипломаты Евросоюза одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, которые, по их мнению, связаны с перевозкой нефти из России. В список также вошли около десяти человек, среди которых есть иностранцы.
По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».
При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.