Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров

Tекст: Вера Басилая

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах ЕС внести в черный список 40 танкеров, которые, по данным Брюсселя, перевозят российскую нефть, передает ТАСС. По словам Каллас, в черный список будут внесены «также те, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы».

Инициатива обсуждается на встрече глав МИД ЕС и связана с новыми санкциями против России. Такой шаг предпринимается впервые с начала спецоперации на Украине: Евросоюз расширяет черный список для российских судов вне рамок принятия нового крупного санкционного пакета.

Ранее дипломаты Евросоюза одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, которые, по их мнению, связаны с перевозкой нефти из России. В список также вошли около десяти человек, среди которых есть иностранцы.

По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.