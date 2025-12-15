Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России

Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией

Политолог Козюлин: Россия для европейцев является наиболее понятным противником

Tекст: Евгений Поздняков

«Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца. Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – иронизирует Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.

«Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.

«Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте. Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком», – говорит он.

«Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.

«Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.