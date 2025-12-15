По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
ЕС объявил о новых критериях санкций против Белоруссии
В Евросоюзе определили новые основания для будущих санкций против Белоруссии, связанных с действиями, угрожающими демократии в странах ЕС.
Решение о поправках было принято Советом ЕС, передает ТАСС. Теперь санкционные ограничения против физических лиц и организаций из Белоруссии могут вводиться по новым основаниям – за действия, оцениваемые как подрыв или угроза демократии на территории Евросоюза, если за них ответственна белорусская сторона.
Такие меры пока не приняты, конкретные списки и решения будут согласованы позднее. В заявлении Совета ЕС говорится, что речь идет о возможности внесения в черный список тех, кто, по мнению Брюсселя, причастен к подрыву или угрозе демократическому устройству в странах Евросоюза.
Новые критерии были предложены по инициативе Литвы, где отмечались недавние случаи использования воздушных шаров для перевозки контрабандных сигарет с территории Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации из-за опасных запусков зондов с сигаретами.
Литва отказалась возобновлять транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт несмотря на смягчение санкций со стороны США.
МИД Литвы вручил Минску официальный протест из-за задержания литовских грузовиков и потребовал вернуть имущество компаний Евросоюза.