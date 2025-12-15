  • Новость часаМинобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    3 комментария
    15 декабря 2025, 22:35 • Новости дня

    Лавров назвал Евросоюз главной угрозой в мире

    Лавров назвал действия элиты Евросоюза главной угрозой в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Сергея Лаврова, главная угроза исходит от элиты ЕС, которая пытается подчинить себе национальные правительства и диктовать свои условия.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» назвал действия Евросоюза главной угрозой на международной арене.

    «Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского Союза, вернее, элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства», – сказал министр, как передает ТАСС.

    Он добавил, что Европа исторически становилась «источником всех бед».

    В качестве примера министр привел рабовладельчество, крестовые походы и колониализм. Лавров также напомнил, что две мировые войны были начаты в Европе из-за иллюзорных амбиций, которые испытывали европейские лидеры.

    По словам главы МИД, сейчас Европа снова пытается диктовать свои условия, внешне связывая это с украинским кризисом. Он пояснил, что Брюссель заставляет страны ЕС пренебрегать интересами своих народов и подчиняться бюрократии, которую никто не выбирал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сравнил подход Европы к конфликту на Украине с действиями врача-двоечника.

    Представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей. Дейтонское соглашение не стало панацеей от всех бед и противоречий, заявил Лавров.

    15 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (7)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (11)
    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    68 комментариев

    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    Комментарии (20)
    15 декабря 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    @ Ruphotog (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе впервые были введены санкции против гражданина США, которого обвинили в участии в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Совет ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России в интернете, передает ТАСС.

    Санкции введены против бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В 2016 году он попросил политического убежища в России.

    В опубликованном постановлении Совета ЕС говорится, что Дуган публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете. Документ также содержит указание на то, что Дуган в данный момент имеет двойное гражданство – американское и российское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ограничения на транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров.

    Еврокомиссия сообщала, что подготовит предложение о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть в начале 2026 года.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    «ЛизаАлерт»: Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

    Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обе группы туристов, которые ранее пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что один из участников самостоятельно вышел к людям, а остальные продолжают идти пешком, передает ТАСС.

    «Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая из шести человек. Они соединились», – сказали в пресс-службе.

    В понедельник волонтеры начали поиски 13 свердловских туристов на Ослянке в Пермском крае. Позже в МЧС по региону сообщили о пропаже второй группы туристов из шести человек.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    Комментарии (15)
    15 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

    Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 09:58 • Новости дня
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР

    Tекст: Вера Басилая

    Франция предложила отложить запланированное на декабрь голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, настаивая на дополнительных гарантиях для европейских фермеров, сообщает Politico.

    Правительство Франции предложило отложить декабрьские сроки голосования по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР, передает Politico.

    Сообщается, что Париж требует дополнительных защитных мер для европейского агросектора перед одобрением пакта, переговоры по которому продолжаются уже более 25 лет. Финальный этап соглашения предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что затронет более 700 млн человек.

    Дания, председательствующая в Совете ЕС, настаивает на проведении голосования в срок, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогла подписать договор в Бразилии 20 декабря. Однако ряд стран опасается, что перенос голосования может затянуть процесс и усилить оппозицию в Европарламенте, особенно когда председательство в МЕРКОСУР перейдет от Бразилии к скептическому Парагваю.

    Германия, Швеция и Испания поддерживают соглашение, считая, что интересы фермеров защищены предложенными добавочными барьерами на импорт говядины и птицы из Латинской Америки. Однако Франция настаивает, что соответствующие защитные механизмы «все еще не завершены и должны быть доработаны и внедрены надлежащим образом».

    На текущей неделе должны пройти переговоры между странами ЕС, а также планируется масштабная фермерская акция в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию.

    СМИ писали, что Европейский союз вступает в ключевую неделю, когда должен продемонстрировать политическую самостоятельность и способность принимать важные решения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе намерены ограничить транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу ЕС.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах ЕС внести в черный список 40 танкеров, которые, по данным Брюсселя, перевозят российскую нефть, передает ТАСС. По словам Каллас, в черный список будут внесены «также те, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы».

    Инициатива обсуждается на встрече глав МИД ЕС и связана с новыми санкциями против России. Такой шаг предпринимается впервые с начала спецоперации на Украине: Евросоюз расширяет черный список для российских судов вне рамок принятия нового крупного санкционного пакета.

    Ранее дипломаты Евросоюза одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, которые, по их мнению, связаны с перевозкой нефти из России. В список также вошли около десяти человек, среди которых есть иностранцы.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    Комментарии (7)
    15 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Армении в период проведения парламентских выборов, уделяя особое внимание вопросам противодействия иностранному влиянию. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении обсудить варианты поддержки Армении во время грядущих парламентских выборов, передает Telegram-канал Баграмян 26.

    Каллас подчеркнула, что в ближайшем будущем в Армении пройдут выборы, и ЕС рассматривает возможность оказания помощи. По ее словам, армянская сторона запросила поддержку, аналогичную той, которую ранее получила Молдавия. Особое внимание в рамках предлагаемой помощи будет уделено противодействию иностранному зловредному влиянию на выборный процесс.

    Ранее Каллас сообщила, что власти Евросоюза намерены внести в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, чтобы ограничить транспортировку российской нефти. Евросоюз столкнулся с серьезными трудностями при согласовании экспроприации российских активов для передачи средств Украине.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В Пермском крае пропала еще одна группа туристов

    МЧС: В Пермском крае пропала еще одна группа туристов из шести человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще одна группа туристов, состоящая из шести человек, пропала в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщило ГУ МЧС России по региону.

    По данным пресс-службы ведомства, группа не вышла на маршрут 14 декабря 2025 года, передает ТАСС. В ее состав входят пять мужчин и одна женщина.

    Сообщается, что туристы передвигались на пяти снегоходах с волокушами. Об исчезновении группы стало известно от штаба, развернутого для поиска других пропавших людей в этом районе.

    Ранее первая группа волонтеров прибыла к горе Ослянка в Пермском крае, где уже сутки не выходят на связь 13 туристов из Свердловской области. По факту исчезновения туристов СК возбудил уголовное дело.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    Комментарии (7)
