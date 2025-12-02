  • Новость часаСледующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Глава ВТБ: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Бойцы КНДР помогли разминировать 92 поселка в Курской области
    ООН прокомментировала атаки на танкеры в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    2 декабря 2025, 09:09 • Новости дня

    Европа в ноябре рекордно увеличила отбор газа из ПХГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирали газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, но изъятия за весь месяц стали лишь четвертыми максимальными для последнего месяца осени, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Европейские страны во второй половине ноября отбирали газ из своих подземных хранилищ рекордными темпами, передает ТАСС

    Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), за вторую половину месяца изъятия составили 7,7 млрд кубометров, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Однако общий объем газа, изъятого за ноябрь, достиг 9,8 млрд кубометров и занял четвертое место среди максимальных показателей за этот месяц за всю историю наблюдений. Рост отбора газа связывают с резким похолоданием, установившимся во второй половине ноября, тогда как в первые недели месяца погодные условия были относительно теплыми.

    В начале ноября объем отбора из ПХГ оказался вдвое ниже прошлогодних показателей, но с понижением температуры отборы возросли. Закачка газа в ПХГ в ноябре 2024 года стала максимальной за три года и составила 1,6 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в подземных хранилищах Европы.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы ранее опустились ниже 80%.

    В Европе отметили рекордный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.

    1 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

    Эрдоган: Атаки на танкеры у побережья Турции невозможно оправдать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются никакому оправданию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    После заседания кабмина Эрдоган подчеркнул, такие нападения представляют реальную угрозу безопасному судоходству, человеческим жизням и окружающей среде, передает ТАСС.

    «Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – сказал президент Турции, заявление которого транслировал телеканал TRT Haber.

    Президент также обратил внимание на усилия Турции по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти страны внимательно следят за всеми событиями последних недель и готовы при любой возможности внести свой вклад в прекращение боевых действий.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (17)
    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    Комментарии (16)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители из разных городов страны столкнулись с невозможностью завести машины, проблема затронула в основном модели со старым блоком сигнализации.

    Причиной проблем с запуском автомобилей Porsche в различных регионах страны стал массовый сбой, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года со старым блоком VTS, сообщают о полной блокировке своих автомобилей.

    Водители по всей России, включая Москву и Краснодар, отмечают, что машины не реагируют на попытки запуска двигателя, вероятно из-за сбоя в связи или работы заводской сигнализации, которая полностью блокирует автомобиль.

    Часть автовладельцев нашла временное решение проблемы, отключив аккумулятор на десять часов для сброса настроек, но этот способ помог не всем. Некоторым потребовалось воспользоваться услугами эвакуаторов и обратиться на станции технического обслуживания.

    Пресс-служба Porsche пока не дала официальных разъяснений по поводу масштабного сбоя.

    По имеющимся данным, чаще всего поломке подверглись модели кроссоверов и спорткаров Porsche, выпущенные до 2020 года, оснащенные старой версией сигнализации VTS.

    Комментарии (18)
    1 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море

    Кремль: Атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима

    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявление Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о последствиях атак на танкеры и КТК для мирного процесса, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что нападение на коммерческие суда, особенно в территориальных водах Турции, является вопиющим случаем.

    Он отметил: «Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, – это случай вопиющий. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима».

    Танкеры Kairos и Virat отправлялись порожними в Россию и подали сигнал бедствия в Черном море в пятницу, находясь в 28 и 38 морских милях от побережья Турции. На Kairos загорелось машинное отделение, а Virat получил повреждения корпуса, однако крупного пожара не возникло. Все 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы, россиян среди них не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море.

    Два танкера Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате нападения.

    Атаки на эти танкеры создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе по данным турецкой стороны.

    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье

    Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем

    Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили присоединиться к обсуждению проблем сделок на рынке вторичного жилья, которое пройдет 17 декабря 2025 года в формате круглого стола в Государственной думе, сообщили в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

    Свищев создал антикризисную рабочую группу по защите прав граждан при сделках с недвижимостью. Обсуждение вызвано резонансными случаями, когда добросовестные покупатели лишались жилья и денег из-за решений судов в пользу прежних владельцев. Широкий резонанс получила история самой Ларисы Долиной, у которой признали недействительной сделку по продаже квартиры – покупатель остался и без средств, и без недвижимости, продолжая выплачивать ипотеку, передает ТАСС.

    Свищев отметил, что мошеннические схемы на вторичном рынке приобрели масштабы национального бедствия: бывшие владельцы через суды возвращают себе квартиры, заявляя, что были обмануты, даже после получения денег и регистрации сделок. В итоге основную ответственность несут простые покупатели: «Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», – подчеркнул парламентарий.

    В ходе круглого стола планируется рассмотреть уязвимости в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, из-за которых сделки легко оспариваются в судах. Среди предложений – введение презумпции добросовестности покупателя, если сделка проходила нотариуса и банковский контроль, а также обязательное использование эскроу-счетов с периодом охлаждения на три-шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

    После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

    Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.

    Комментарии (35)
    1 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

    Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

    Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.

    Комментарии (9)
    1 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Укрепление рубля в первую очередь связано с сокращением импорта, и такой валютный курс невыгоден ни государственному бюджету, ни экспортерам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

    В интервью агентству Reuters Андрей Костин подчеркнул, что значительное укрепление рубля связано прежде всего с низким объемом импорта. и другими факторами, включая продажу юаней правительством, которую, по его мнению, стоит прекратить.По словам главы ВТБ, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, поскольку негативно сказывается на доходах от внешнеторговой деятельности, передает ТАСС.

    Костин отметил, что не вполне понимает, как сейчас формируются валютные курсы, выразив мнение, что значимую роль играет курс юаня, а долларовый курс на бирже фактически отсутствует. Глава ВТБ обратил внимание, что Центробанк при определении курса смотрит на отдельные сделки между банками.

    «У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать», – добавил он.

    Согласно данным Московской биржи, в ноябре 2025 года рубль укрепился к юаню: курс китайской валюты 28 ноября уменьшился на 3,01% по сравнению с концом октября.

    Министр финансов Антон Силуанов отметил, что укрепление рубля связано с ужесточением денежно-кредитной политики и снижением импорта.

    В Центробанке заявили, что слабый рубль поддерживает прибыль экспортеров, но не соответствует интересам всей экономики.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, в чем состоит секрет необычно крепкого рубля.

    Комментарии (29)
    1 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

    Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

    Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    Комментарии (16)
    1 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    @ evraevmikhail

    Tекст: Денис Тельманов

    Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    О смерти старейшей жительницы России сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает ТАСС. По его словам, Гадючкина прожила 114 лет и являлась абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в стране.

    Организация LongeviQuest в октябре официально признала Клавдию Гадючкину одной из пяти старейших людей на планете. Она родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетельницей событий царской России, революции, мировых войн, а также преобразований государства в XX и XXI веках.

    Михаил Евраев отметил, что «такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы». Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в пятнадцать лет на фабрике «Красный перевал», где она за 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Михаил Болков разъяснил, что продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от условий детства, а ключевое значение имеют привычки и поведение в зрелом возрасте.

    Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет.

    В афганской провинции Хост обнаружили долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    За пассажирами застрявшего в Ленобласти «Сапсана» направили резервный поезд

    Tекст: Катерина Туманова

    Резервный поезд был направлен к перегону Тосно – Ушаки Ленинградской области, где около 21.30 по техническим причинам остановился «Сапсан» и не мог продолжать движение.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», – сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург – Москва.

    «По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно – Ушаки остановился поезд № 785», – сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена проверить исполнение норм законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом дополнительный состав скоростного поезда был готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.

    Комментарии (4)
    1 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    В ходе визита глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировки «Восток» Андрея Иванаева.

    Песков заявил, что генерал армии Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также были представлены результаты наступательных действий российской армии на других направлениях.

    Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR заявил, что Эстония не просила Украину воздерживаться от атак на суда в Балтийском море, однако подчеркнул, что такие действия могли бы спровоцировать эскалацию.

    «Мы не говорили «не приходите сюда», но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», – отметил министр. Этот комментарий прозвучал на фоне недавних атак украинских морских дронов на танкеры у побережья Турции, передает РИА «Новости».

    Также по теме высказался член комиссии по гособороне парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд. По его мнению, при возможных ударах Украины по судам в Балтийском море реакция европейских стран, скорее всего, ограничится выражением обеспокоенности или осуждением. Кальюлайд добавил, что если Киев решит, что этого недостаточно для прекращения поддержки, подобные заявления могут перестать сдерживать дальнейшие действия Украины.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (7)
    1 декабря 2025, 14:57 • Новости дня
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проект WikiLeaks возобновляет работу в обновленном формате и теперь будет действовать под юрисдикцией РФ под названием «Викиликс 2.0», сообщил лидер Международного движения антиглобалистов, руководитель проекта «Викиликс 2.0», член СПЧ Александр Ионов.

    Ионов на пресс-конференции подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной, способной предоставить по-настоящему свободную площадку для международных дискуссий, передает ТАСС.

    По словам Ионова, в проекте уже участвуют десятки волонтеров со всего мира, и команда готова принять дополнительную поддержку. Новая платформа сосредоточится не только на публикации документов о биологических угрозах, но и на политических расследованиях, связанных с Прибалтикой, Украиной, Молдовой и деятельностью США в этих государствах. Ближайший материал будет посвящен Армении.

    Как отметил главный редактор «Викиликс 2.0» Тим Стигал, особое внимание уделят публикации документов, касающихся пандемии COVID-19. Проект обладает уникальным архивом – более 750 тыс. документов, включая данные о работе ученых в лаборатории Лугара в Тбилиси. До 8 декабря планируется опубликовать оставшуюся треть документов.

    Исходный домен WikiLeaks теперь функционирует в российской доменной зоне .ru, что должно предотвратить риск блокировки. На новой платформе уже размещены все материалы классической версии, а также опубликован новый кейс по теме «Биологическое оружие», основанный на анализе переписки и файлов из Министерства здравоохранения Грузии и лаборатории Лугара.

    Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу после того, как суд на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приговорил его к уже отбытому сроку заключения.

    Американские власти запретили Ассанжу возвращаться в США без спецразрешения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала процесс над основателем WikiLeaks «экзекуцией журналиста».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем власти США освободили Ассанжа.

    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    @ wise.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британская онлайн-платформа денежных переводов Wise начала блокировать как физические, так и цифровые карты пользователей из России и Белоруссии.

    Как пояснили в Wise, это связано с введением 19-го пакета санкций странами Евросоюза, пишет «Коммерсантъ». «Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», – говорится в заявлении компании. Чтобы вернуть доступ, клиент должен предоставить документы, подтверждающие гражданство или вид на жительство в одной из стран Европейской экономической зоны или Швейцарии.

    Если клиент не сможет подтвердить нужный статус, пользоваться картой Wise станет невозможно. При этом остальные функции сервиса останутся, пользователям будет доступно отправление, хранение, получение и конвертация денег, уточнила пресс-служба компании.

    Wise официально уже длительный срок не работает в России и Белорусии, но позволял пользоваться своими сервисами, владельцам иностранного ВНЖ и бизнеса за границей.

    Ранее сообщалось, что основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белоруссии.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    Комментарии (4)
    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации