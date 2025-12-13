В аэропорту Франкфурта изъяли более 11 тысяч алмазов

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники таможни аэропорта Франкфурта-на-Майне обнаружили 11 270 алмазов в ручной клади пассажира, сообщает ТАСС.

Камни были спрятаны в тайнике с двойным дном. Их точная стоимость станет известна после экспертизы.

Задержанному мужчине 53 года. Он прилетел из Анголы и был задержан после того, как не смог предъявить необходимые документы и сертификаты на перевозимые природные алмазы, отмечает агентство DPA. Мужчину поместили под стражу.

По данным полицейских, вероятнее всего, пассажир не заявил о наличии алмазов при прохождении контроля, что противоречит установленным правилам.

Дальнейшую судьбу контрабандного груза и задержанного определят после окончания проверки и получения результатов оценки стоимости драгоценностей.

