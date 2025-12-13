Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.9 комментариев
В аэропорту Франкфурта изъяли более 11 тысяч алмазов
Более 11 тысяч алмазов были найдены в ручной клади мужчины, который прибыл в Германию из Анголы, спрятав драгоценности в двойном дне сумки.
Сотрудники таможни аэропорта Франкфурта-на-Майне обнаружили 11 270 алмазов в ручной клади пассажира, сообщает ТАСС.
Камни были спрятаны в тайнике с двойным дном. Их точная стоимость станет известна после экспертизы.
Задержанному мужчине 53 года. Он прилетел из Анголы и был задержан после того, как не смог предъявить необходимые документы и сертификаты на перевозимые природные алмазы, отмечает агентство DPA. Мужчину поместили под стражу.
По данным полицейских, вероятнее всего, пассажир не заявил о наличии алмазов при прохождении контроля, что противоречит установленным правилам.
Дальнейшую судьбу контрабандного груза и задержанного определят после окончания проверки и получения результатов оценки стоимости драгоценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области обнаружили уникальный алмаз весом 340 карат.
Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла.
Самый крупный янтарный алмаз весом 468,3 карата, который добыли в Якутии, до сих пор не подвергался огранке и остается природным кристаллом.