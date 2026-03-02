До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
Погибшие американские военные числились в подразделении базы в Кувейте
WP: Погибшие военные США числились в подразделении базы в Кувейте
Военные США, погибшие в ходе операции против Ирана, служили в тыловом подразделении, расквартированном на базе в Кувейте, пишет The Washington Post.
Военнослужащие, погибшие в ходе операции против Ирана, числились в составе формирования, дислоцированного в эмирате, передает ТАСС со ссылкой на данные The Washington Post.
Американские чиновники пояснили, что трое погибших бойцов были задействованы в тыловых структурах войск США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило гибель трех военнослужащих в ходе операции «Эпическая ярость». Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по американским базам «Али ас-Салям» и «Мухаммеда Аль-Ахмеда» в Кувейте.
Газета The Washington Post сообщила о первых боевых потерях Вашингтона в нынешнем конфликте.