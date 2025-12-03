Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.0 комментариев
Кремль заявил о заблуждении Европы по поводу «стратегического поражения» России
Европейские государства продолжают предоставлять финансовую поддержку Киеву, исходя из стремления добиться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя недавние решения европейских стран о выделении финансовой поддержки Киеву, заявил, что Европа по-прежнему придерживается курса, направленного на попытки нанести России стратегическое поражение, передает ТАСС.
По его словам, эта линия соответствует словам президента Владимира Путина, произнесенным накануне. Глава государства объяснил, почему страны Европы не участвуют в мирном процессе, и связал это с их «одержимостью идеей стратегического поражения России».
Пресс-секретарь подчеркнул, что европейские лидеры продолжают двигаться в этом направлении и, по его мнению, «глубоко заблуждаются».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.