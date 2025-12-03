  • Новость часаКремль подчеркнул важность конфиденциальности переговоров с США по Украине
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 13:35

    Кремль заявил о заблуждении Европы по поводу «стратегического поражения» России

    Песков назвал ошибочными ожидания Европы нанести стратегическое поражение России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства продолжают предоставлять финансовую поддержку Киеву, исходя из стремления добиться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя недавние решения европейских стран о выделении финансовой поддержки Киеву, заявил, что Европа по-прежнему придерживается курса, направленного на попытки нанести России стратегическое поражение, передает ТАСС.

    По его словам, эта линия соответствует словам президента Владимира Путина, произнесенным накануне. Глава государства объяснил, почему страны Европы не участвуют в мирном процессе, и связал это с их «одержимостью идеей стратегического поражения России».

    Пресс-секретарь подчеркнул, что европейские лидеры продолжают двигаться в этом направлении и, по его мнению, «глубоко заблуждаются».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    2 декабря 2025, 19:30
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    2 декабря 2025, 15:56
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    2 декабря 2025, 17:50
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    3 декабря 2025, 08:39
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    3 декабря 2025, 11:20
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    2 декабря 2025, 19:18
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    3 декабря 2025, 09:14
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    @ Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС, сообщила французская газета Le Monde.

    Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.

    Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.

    Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.

    Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    2 декабря 2025, 23:55
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством.

    «Сегодня я заявляю о выделении 15 млн евро, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.

    Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.

    Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.

    Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.

    2 декабря 2025, 16:20
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины

    Власти Нидерландов сообщили о планах закрыть центры для беженцев с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание, сообщили в министерстве по вопросам миграции и предоставления убежища.

    Власти Нидерландов объявили о намерении в ближайшее время закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев, в которых сейчас находятся около трех четвертей из примерно 135 тыс. украинцев, прибывших в страну. В письме исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер подчеркивается, что государственная система приема беженцев должна как можно скорее завершить работу, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что содержание центров обходится бюджету в значительные суммы, несмотря на то что часть работающих украинцев уже платит обязательный взнос в казну за предоставление жилья. Кабинет министров Нидерландов начал подготовку плана перехода украинских беженцев к самостоятельному проживанию, который прорабатывается совместно с муниципалитетами.

    Дополнительно власти намерены обязать украинцев самостоятельно оплачивать образование в университетах, а также медицинскую страховку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Нидерландов увеличили для украинских беженцев, проживающих в муниципальном жилье и имеющих доход, размер ежемесячного взноса в два раза.

    До этого муниципалитет Утрехта закрыл переполненный центр для беженцев с Украины из-за нехватки долгосрочного жилья.

    В то же время 1 декабря стало известно, что Нидерланды выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн евро через инициативу PURL.

    3 декабря 2025, 07:05
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Либеральный мировой порядок отступает под натиском многополярной конкуренции, по мере роста конфликтов демократии, похоже, приходят в упадок, а новая история – это мир хаоса, считает президент Финляндии Александр Стубб.

    «Мы живем в новом мире хаоса. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конъюнктурные сделки, похоже, важнее соблюдения международных правил. Конкуренция великих держав возвращается, поскольку соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики», – пишет он в статье для Foreign Affairs.

    По его мнению, формируется трехстороннее противостояние между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом.

    «Выбирая между укреплением многосторонней системы и стремлением к многополярности, глобальный Юг определит, будет ли геополитика следующей эпохи склоняться к сотрудничеству, фрагментации или доминированию», – прогнозирует Стубб.

    Он считает, что следующие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед, поэтому у западных стран еще остается шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу, последовательности и сотрудничеству.

    «Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, миру грозят еще более серьезные конфликты», – предупредил финский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стубб в мае пытался убедить американского президента Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы». Также Стубб заявлял, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом. В ноябре финский президент выразил надежду на возобновление контактов с Россией.


    3 декабря 2025, 10:36
    Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб

    Tекст: Вера Басилая

    Передвижение грузовых автомобилей из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб, следует из постановления белорусского Совмина.

    Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».

    Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.

    Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.

    Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.

    Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

    Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.

    Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.

    3 декабря 2025, 10:16
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    2 декабря 2025, 21:16
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    3 декабря 2025, 03:20
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.

    Лавров напомнил, что в 1994 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне согласовали и зафиксировали важнейшее политическое обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». На этот раз, в ходе заседания в Вене 4-5 декабря российский министр иностранных дел пообещал уделить особое внимание «генезису нынешнего положения дел на венской площадке».

    «Скажу сразу: ситуация плачевная», – начал министр статью для «Российской газеты» в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Лавров напомнил, что страны-члены ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, поставили на систему европейской безопасности с опорой на НАТО, поэтому с  середины 1990-х годов эти осуществляли экспансию НАТО, несмотря на заверения руководству СССР не делать этого.

    Он указал на то, как НАТО через ОБСЕ продвигает собственные, далекие от европейских, интересы, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека пренебрегает обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии с их расистскими законами, закрывает глаза на цензуру российских СМИ Западом и не только.

    Но если Западу удастся отменить в организации правило консенсуса, крах станет неизбежен.

    «Наступление на правило консенсуса, а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников, продолжается не один год. «Преуспело» в этом неблаговидном занятии и финское действующее председательство. Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования», – подчеркнул мрачные итоги Лавров.

    Единственной надеждой для ОБСЕ глава МИД России видит возвращение всех участников Организации к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, и назвала деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом.

    Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит заместитель главы МИД Александр Грушко.

    2 декабря 2025, 14:38
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Парламентская большая палата Швейцарии 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила смягчение закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, группа из 25 западных государств теперь сможет получать вооружения и военное оборудование из Швейцарии с гораздо меньшими ограничениями, даже если эти страны вовлечены в военные действия.

    Исключением остаются страны, которые, по мнению Швейцарии, серьезно и систематически нарушают права человека – им экспорт будет запрещен. При этом местное правительство сохраняет право вето на любые поставки, если посчитает, что экспорт армейских товаров может привести к угрозе нейтралитета Швейцарии.

    Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента – Советом кантонов, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    В свою очередь, Швейцария может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву, писал The New York Times.

    При этом, еще в мае швейцарские власти напоминали о строгом эмбарго на экспорт вооружений и возможности лишения свободы за нарушение этого запрета. Однако сейчас политика некогда нейтральной страны изменилась. 

    3 декабря 2025, 02:20
    Вена, Осло, Берн и Брюссель воспротивились выходу Киева из Оттавской конвенции

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу на 22-м совещании государств-участников в Женеве указала на растущие угрозы из-за стремления стран подорвать глобальный запрет противопехотных мин.

    Изуми Накамицу отметила, что Оттавская конвенция – один из самых успешных  гуманитарных договоров о разоружении, когда-либо принятых международным сообществом, но в настоящее время он находится под растущим давлением, пишет портал Ednews.

    Пять европейских государств: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия уже  предприняли шаги по выходу из договора, а одно из них, Украина, в середине июля официально уведомило ООН о намерении приостановить выполнение ключевых обязательств. Этому предшествовал указ, подписанный 29 июня, в котором в качестве причины решения было указано «чрезвычайное давление» конфликта.

    Накамицу подчеркнула, что «в конвенции нет положений о приостановке», так как правовая база договора не предусматривает оснований для приостановки выполнения обязательств даже в военное время.

    Несколько государств, включая Австрию, Бельгию, Норвегию и Швейцарию, уже подали официальные возражения против просьбы Киева, и все больше делегаций выразили обеспокоенность.

    «Мы признаем возросшую обеспокоенность по поводу безопасности со стороны некоторых государств-членов ООН и государств-участников Конвенции, но мы утверждаем, что защита целостности норм гуманитарного разоружения необходима именно в условиях растущих вызовов безопасности. Причина в том, что эти конкретные системы оружия... носят дискриминационный характер», – заявила Накамицу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя заявляла, что решение Киева выйти из Оттавской конвенции вызывает обеспокоенность. В июле украинские власти одобрили  выход из Оттавской конвенции.

    Соавтор доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина применяет запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, самостоятельно производит такие боеприпасы. Он же отверг возможность приостановки Оттавской конвенции Киевом.

