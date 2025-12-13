Боливийский суд отправил экс-президента Арсе под арест на пять месяцев

Tекст: Денис Тельманов

Суд Боливии постановил взять под стражу экс-президента страны Луиса Арсе на пять месяцев по ходатайству Генпрокуратуры, передает ТАСС.

По данным газеты El Deber, прокуратура настаивала на необходимости ареста Арсе до суда по причине возможного побега или давления на ход расследования.

Арсе был задержан в среду в связи с коррупционным делом, связанным с деятельностью Фонда развития коренных народов, события вокруг которого относятся к периоду его работы министром экономики при Эво Моралесе с 2006 по 2019 годы.

Следствие считает, что с разрешения Арсе средства фонда незаконно переводились на частные счета, что противоречило правилам фонда. Сам бывший президент настаивает, что возбужденное против него дело имеет политическую подоплеку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Боливии распорядился освободить экс-президента Жанин Аньес, приговоренную к десяти годам лишения свободы по делу о госперевороте.

Президент страны Луис Арсе поздравил сенатора Родриго Паса с победой во втором туре президентских выборов. Кандидат от центристов Родриго Пас обошел консерватора Хорхе Кирогу, согласно предварительным данным избирательного трибунала.