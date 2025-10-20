Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Родриго Пас победил во втором туре президентских выборов в Боливии
Кандидат от центристов Родриго Пас опережает консерватора Хорхе «Туто» Кирогу во втором туре президентских выборов в Боливии, согласно предварительным официальным подсчетам, опубликованным избирательным трибуналом Боливии, передает Reuters.
«Согласно предварительным официальным результатам, Пас набрал 54,53% голосов против 45,47% у Кироги», – сказано в сообщении Reuters о данных после подсчета 97% протоколов.
Пас, 58-летний сын бывшего президента, пообещал провести экономические реформы, включая децентрализацию, снижение налогов и фискальную дисциплину, а также сохранение социальных расходов, передает телеканал TRT World.
Голосование во втором туре президентских выборов в Боливии завершилось в воскресенье вечером, ознаменовав собой конец двух десятилетий доминирования левых сил.
Выборы знаменуют собой важный политический сдвиг для страны после поражения в первом туре давно правящей партии «Движение к социализму» (MAS).
Около 7,9 млн зарегистрированных избирателей имели право проголосовать за следующего лидера страны.
Высший избирательный трибунал (TSE) подтвердил, что процесс голосования прошел в целом мирно, с высокой явкой и без серьезных инцидентов, несмотря на крайне поляризованный политический климат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе суд в Боливии выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса по подозрению в торговле людьми.
Моралесу также предъявили обвинения в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. В мае у здания Высшего избирательного суда Боливии произошли беспорядки с участием силовиков и протестующих, которые требуют возвращения Эво Моралеса к участию в выборах.