Верховный суд Боливии постановил освободить экс-президента Аньес

Верховный суд Боливии постановил немедленно освободить экс-президента Аньес

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд Боливии принял решение об освобождении из тюрьмы экс-президента Жанин Аньес, сообщает El Deber. Приговор, вынесенный ей ранее, был отменен, подчеркнул председатель суда Ромер Сауседо. Он заявил: «Приговор в отношении нее был отменен».

Сауседо уточнил, что Аньес должна быть освобождена немедленно. Бывший лидер была приговорена к десяти годам заключения в июне 2022 года по делу о госперевороте, который произошел в 2019 году.

Полиция задержала Аньес ранним утром 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Следствие считает, что она незаконно провозгласила себя президентом страны, нарушив конституцию.

Кризис власти в Боливии разгорелся после того, как оппозиция заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года. Президент Эво Моралес под давлением военных ушел в отставку и покинул страну. Вслед за ним должности оставили другие руководители, а пост главы государства заняла Аньес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Боливии Луис Арсе поздравил сенатора Родриго Паса с победой на выборах. Кандидат от центристов Родриго Пас опережает консерватора Хорхе Кирогу по предварительным подсчетам избирательного трибунала. Соперник Хорхе Кирога признал итоги выборов.