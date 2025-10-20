Президент Боливии Арсе и соперник Кирога поздравили Паса с победой на выборах

Президент Боливии Арсе и соперник Кирога поздравили Паса с победой

Tекст: Ирма Каплан

«Поздравляю Родриго Паса Перейру, который стал избранным президентом по итогам исторического второго тура выборов, состоявшийся в Боливии впервые! Желаю успехов его правительству», – написал действующий президент страны Луис Арсе в соцсети X.

Арсе отметил, что в Боливии впервые за 28 лет передача власти пройдет от одного избранного на выборах президента к другому.

Президент страны также отметил работу Высшего избирательного суда (аналог ЦИК), указав на скорость обработки голосов и представление результатов.

Соперник нынешнего победителя – экс-президент Боливии Хорхе Кирога тоже поздравил Родриго Паса с избранием.

«Я позвонил Родриго Пасу. Я поздравил его», – приводит ТАСС слова политика на выступлении перед сторонниками.

По словам Кироги, были замечены нарушения при подсчете голосов, поэтому его команда будет тщательно следить за рассмотрением всех апелляций, признав при этом итоги выборов и победу Паса.

В первом туре выборов победили Пас и Кирога, 19 октября состоялся второй тур выборов, в нем победил Родриго Пас.