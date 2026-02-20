Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
ПВО сбила 48 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.
С 20.00 до 23.00 мск над территорией Краснодарского края было сбито 16 аппаратов, еще столько же – над Крымом. Семь беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, шесть – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Адыгея, сообщило Минобороны России в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск системы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.