Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

Tекст: Александр Тимохин

Эстония подписала с Южной Кореей меморандум по вопросу приобретения Таллином ракетных установок К-239 Chunmoo. Весной текущего года Эстония уже получила от США установки HIMARS. К-239 – в значительной мере аналог «Хаймарсов». И эти системы вооружений способны повлиять на баланс сил в регионе.

К-239 Chunmoo: «младший брат» «Хаймарса»

Самые ранние предпосылки к созданию К-239 можно найти еще в 1970-х. Тогда КНДР начала развертывание вдоль демилитаризованной зоны с Республикой Корея советских 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Южная Корея приняла решение ответить симметрично, и в конце 1970-х в стране был разработан свой аналог «Града» – РСЗО К136 Kooryong. К136 массово пошли в южнокорейскую армию с начала 1980-х.

В начале 2000-х стало очевидно, что все «градоподобные» системы устарели и нужны новые ракетные установки. Создание ракетной системы К-239 Chunmoo заняло у Южной Кореи четыре года – с 2009-го по 2013-й. В 2014-м южнокорейская армия заказала первую партию из 58 установок.

В какой-то степени К-239 можно назвать «младшим братом» «Хаймарса». Ракетная установка создана в западной традиции. Она многокалиберная, допускает применение высокоточного оружия и тактических ракет. Использовано восьмиколесное внедорожное спецшасси разработки компании Doosan с бронированной кабиной. РСЗО может получать целеуказание от автоматизированной системы управления войсками. Но еще больший интерес представляет набор ракет, которыми эта установка может стрелять.

В него входят: неуправляемые ракеты К33 калибра 131 мм (дальность стрельбы 36 км); неуправляемые ракеты КМ26А2 калибра 230 мм (дальность стрельбы до 45 км); управляемые ракеты CGR-080 калибра 239 мм (дальность стрельбы 80 км, площадь поражения залпа шестью ракетами с кассетной БЧ – примерно три футбольных поля); противокорабельная баллистическая ракета CTM-ASBM (параметры точно неизвестны).

Но наиболее опасными боеприпасами для К239 выглядят управляемые ракеты CTM-MR калибра 280 мм (дальность стрельбы до 160 км), а также тактическая ракета СТМ-290 (дальность стрельбы 290 км).

Все ракеты заряжаются в такие же сменные пакеты направляющих, как у американской М142 HIMARS, на замену одной уходит семь минут. По сравнению с HIMARS у М239 намного более широкая номенклатура боеприпасов и два «пакета» вместо одного. Недостатки корейской установки – более тяжелое и менее мобильное шасси, да и дальность самой дальнобойной ракеты ниже – 290 км против 450 км у ATACMS. В остальном корейская ракетная установка лучше.

Возможности К-239 Chunmoo демонстрирует Польша

Из стран, лежащих к Западу от России, первой К-239 Chunmoo получила в 2023 году Польша (только пусковые установки без машин и АСУВ). В Польше пусковые установки были смонтированы на польских восьмиколесных шасси «Ельч» и оснащены польской автоматизированной системой управления войсками TOPAZ. Установки в такой комплектации получили польское наименование Homar-K («Лобстер», второе «ракообразное» после САУ «Краб»).

Польша законтрактовала 290 пусковых установок, пожертвовав покупкой части ранее анонсированных РЗСО М142 HIMARS. Когда все они будут получены, в польской армии этих РСЗО будет больше, чем в южнокорейской. Кстати, поляки не поленились сразу показать России свои новые возможности.

Месяц назад несколько установок перегнали на прибрежный полигон в Устку и продемонстрировали готовность применять их по целям в прибрежных районах. Это был очень яркий намек на Калининград, военно-морскую базу в Балтийске и российское судоходство.

Используя ракеты СТМ-290, поляки в считанные минуты могут нанести внезапный удар по всем стоящим у стоянок кораблям Балтфлота. Отразить такой удар будет чрезвычайно сложно. Поразить установки К-239 до залпа – еще сложнее, они маленькие, маневренные и незаметные.

И вот теперь следом за Польшей К-239 надеется получить Эстония. И если получит, то это создаст новую реальность для российской армии в регионе, да и не только для армии.

Угроза всему российскому Северо-Западу

Если Польша угрожает Калининграду, то Эстония со своими К-239 нацелит свои установки вглубь основной территории России. В зону поражения тактических ракет, которыми стреляют К-239, попадают все военные объекты от эстонской границы на западе до побережья Ладоги на востоке и весь Санкт-Петербург. Попадает военная база Кронштадт, находящиеся в регионе военные аэродромы, стоянки кораблей ВМФ России.

И кроме того, под ударом может оказаться вся экспортная инфраструктура на Балтике. При этом большое число установок ни полякам, ни эстонцам не понадобится – оно нужно, когда ракеты неуправляемые и их низкая точность компенсируется количеством, но у К-239 и всех ее вариантов ракеты управляемые и отличаются хорошей точностью.

Самое главное, что Эстония сможет проводить эти атаки со своей территории. Чтобы атаковать, например, малый ракетный корабль Балтфлота на якоре у берега Ладожского озера, ей не нужно будет ни прорываться туда самолетами, которых у Эстонии нет, ни идти туда на танках или бронетехнике. Нужны только данные о цели. Таким образом, вся техническая возможность внезапного удара по России как со стороны Эстонии, так и со стороны Польши будет полностью подготовлена.

Кого-то может рассмешить гипотетическое нападение Эстонии на Россию. Но нельзя забывать, что Эстония это прифронтовое (в натовской терминологии, они уже мысленно в войне против нас) государство НАТО, и Эстония будет далеко не одна.

Наличие у эстонцев и поляков такого оружия требует от России адекватный ответ. Пока еще никто в мире не решал задачу подобной сложности. У Украины даже близко не было и нет до сих пор таких ударных возможностей, и опыт СВО здесь не слишком поможет. Перед нами вызов, ответить на который российским вооруженным силам необходимо уже в ближайшие несколько лет.