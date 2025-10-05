  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 32 БПЛА за ночь над регионами России
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 октября 2025, 10:07 • В мире

    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны

    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Эстония выступила с инициативой проведения учений НАТО с элементами применения ядерного оружия вблизи границ России. Однако подобные предложения не находят понимания ни в руководстве альянса, ни среди военных самой республики. Почему же Таллин настаивает на этих шагах, которые в том числе эстонские военные считают провокационными и безответственными?

    Правительство Эстонии предложило НАТО провести учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи границ с Россией. Как пишет издание Telegraph, глава МИД республики Йонатан Всевиов уверен, что подобные маневры могли бы стать частью демонстрации силы альянса на восточном фланге.

    По его мнению, НАТО необходимо не только обсуждать проблемы безопасности, но и активно проявлять силу в ответ на вероятные угрозы. Помимо отработки ядерного оружия, он также рассматривает возможность размещения на востоке НАТО британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

    При этом чрезмерная желание Эстонии якобы «защищать» свою территорию уже формирует раскол в западном лагере. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте накануне повысил голос в споре с премьером прибалтийской республики Кристеном Михалом о том, как следует реагировать на полет российских МиГ-31.

    Как передает телеканал Fox News, конфликт возник на фоне применения Таллином статьи 4 устава альянса (возможность обращения за консультациями к союзникам, если для страны возникает угроза безопасности). Рютте был возмущен действиями Эстонии, заявив, что частое обращение к нормам НАТО может лишить их смысла.

    Однако такая паранойя правительства непонятна и военному руководству республики. Например, командующий силами обороны страны Андрус Мерило подчеркнул, что хоть он и выступает за решительные действия по защите безопасности альянса, однако уничтожение российских самолетов, якобы нарушивших границу, было бы ошибкой, цитирует его ERR.

    «Ее последствия для нас были бы значительно хуже, а мы в итоге при разрешении инцидента одержали дипломатическую победу. И, вероятно, многие наши союзники не поняли бы подобный шаг. Но России нет смысла провоцировать нас. Если она перейдет черту, и мы будем вынуждены применить силу, то НАТО сделает это решительно», – добавил он.

    «Я не думаю, что предложение Таллина найдет живой отклик в структурах НАТО и в политических кругах серьезных государств. В ядерном клубе, куда входят члены альянса – США, Британия и Франция, существует определенный ценз, связанный не только с экономической мощью и технологическими возможностями стран, но и с адекватным пониманием картины мира», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Второй момент: следует учитывать, что в Эстонии нет ядерного оружия, и любые, даже имитационные, протоколы местное министерство обороны может осуществлять только с кем-то из членов ядерного клуба, состоящих в блоке НАТО. Поэтому до момента минимально положительной реакции на эту инициативу из Парижа, Лондона или Вашингтона слова Всевилова будут оставаться попыткой придать значимости себе и своей стране», – указал спикер.

    «Таким образом, все подобные инициативы будут останавливаться еще на промежуточном военно-политическом контуре руководством НАТО и военными каждой из стран. Впрочем, даже любые имитационные маневры могут быть восприняты Москвой как подготовка к применению ядерного оружия, поскольку невозможно достоверно определить, являются ли мероприятия учебными или там используются реальные боеприпасы», – подчеркнул собеседник.

    «Москва неоднократно подчеркивала, что такого рода маневры с применением потенциальных носителей ядерного оружия имеют крайне опасную подоплеку. Поэтому натовские истребители F-35 или Rafale могут быть сбиты Россией даже при минимальном нарушении российского воздушного пространства в ходе учений. Более того – наши силы могут уничтожить их и над эстонской территорией, если сочтут, что их действия несут реальную угрозу», – отметил он.

    «Однако НАТО может отработать в Эстонии действия по защите от поражающих факторов ядерного взрыва.

    В одном из сценариев, например, военнослужащие эстонской армии надевают противогазы, прячутся в блиндажах, а после условной атаки извне проводят дезактивацию личного состава и техники поверхностно-активными веществами. Такие учения Москва могла бы даже поприветствовать», – иронизирует Анпилогов.

    «Слова Всевиова говорят о неадекватности эстонских политиков, которые потеряли чувство меры после того, как их страна вступила в НАТО», – согласен Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Думаю, столь смелые заявления – попытка вызвать определенный резонанс в западных медиа», – полагает эксперт.

    «При этом такие инициативы вызывают неприятие военных, потому что их дело – защищать родину, а не провоцировать конфликты, чем занимается политический истеблишмент Эстонии. В то же время республика не одинока в подобных проблемах. Европейские лидеры в целом страдают заносчивостью», – отмечает собеседник.

    «Проблема заключается в том, что они не отдают себе отчета в происходящих на международной арене событиях. Участие в НАТО для них – это стопроцентная гарантия безопасности, которая якобы обеспечивает карт-бланш на любые дерзкие действия. Отдаленность от военной сферы играет с ними злую шутку.

    В то же время генералы и простые солдаты каждый день сталкиваются с проблемами оборонной сферы Запада.

    Они хорошо осведомлены о том, что такое ядерный конфликт. Для них – это не иллюзорная абстракция из теоретического учебника по политологии. Именно поэтому военные до сих пор сохраняют некую трезвость ума», – акцентирует эксперт.

    Он также выразил сомнение в том, что Брюссель хоть как-то отреагирует на попытку «командовать НАТО» со стороны главы МИД Эстонии и представителей других стран, «мизерных в военном и политическом отношении». «К счастью, в больших государствах альянса, имеющих ядерное оружие и реальные вооруженные силы, остается немало здравомыслящих людей, которые понимают, насколько рискованны и безответственны такого рода призывы», – заключил Козюлин.

