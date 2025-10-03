Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»

Политолог Рар: Страны ЕС сопротивляются плану фон дер Ляйен о «стене дронов» по трем причинам

Tекст: Анастасия Куликова

«Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

«Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

«Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца: если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, заключил Рар.

Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

Напомним, идея создания «стены» стала обсуждаться в связи с участившимися в последние недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В произошедшем ЕС бездоказательно обвиняет Россию. Одно из последних происшествий произошло вечером 2 октября в Мюнхене: аэропорт приостановил работу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.

Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны «ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у российской армии нет целей для ударов БПЛА в Европе.