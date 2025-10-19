Всю Европу загонят в армию

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В Европе очередной раскол. На этот раз он связан не с экономикой, а с вооруженными силами. Европа милитаризуется – те страны, которые входят в НАТО, согласились увеличить расходы на армию до 5% ВВП. Сейчас же европейцы решают, нужно ли им вместе с этим возобновлять всеобщую воинскую повинность.

На сегодняшний день она существует в девяти (из 27) странах Евросоюза. Среди них Австрия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва и Швеция. В Хорватии ее вернут в 2026 году. Остальные же сейчас раздумывают на предмет того, нужно ли им это.

Так, например, Чехия – государство, обладающее одним из самых мощных европейских ВПК – вводить призывную армию не хочет. По словам президента Петра Павела, его страна к этому не готова. «Конкретно Чехия будет одной из последних стран, которая вернет призыв. За него выступают лишь самые рьяные атлантисты, а все остальные – против», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-европеист Вадим Трухачев.

В Германии же – крупнейшем европейском члене НАТО и лидере Евросоюза – общество расколото. 54% немцев выступают за восстановление призыва, 41% против (правда, если брать категорию молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, то против повинности будут уже 63%).

Разошлись во мнении даже партии, которые входят в правящую коалицию. ХДС и ХСС были за возобновление призыва (в рамках проекта их канцлера Фридриха Мерца по модернизации вооруженных сил). «Обязательной военной службы не избежать. Полумер больше недостаточно», – говорит премьер-министр Баварии Маркус Зедер. А социалисты выступают строго за добровольное прохождение воинской службы. «Мы не хотим никаких законных вариантов призыва призывников, которые могут быть задействованы до того, как будут исчерпаны все меры по повышению добровольности», – говорится в заявлении партии.

В итоге правящая коалиция разработала компромиссный вариант. Согласно ему, каждый мужчина по достижении 18-летнего возраста должен будет заполнить документы о согласии нести воинскую повинность, а также указать состояние своего здоровья.

Если в какой-то момент целевые показатели набора контрактников не будут выполнены, то в Германии пройдет жеребьевка – сначала для выборки лиц, которые подлежат тщательному медицинскому обследованию, а затем (если у бундесвера сохранится недобор) – для выборки тех, кто будет проходить шестимесячную службу по призыву. В целом власти намеревались каждый год увеличивать численность бундесвера на пять тысяч человек. Однако буквально в последний момент договоренности были сорваны из-за неготовности социалистов их принять.

«Аргументы против призыва неопровержимы. Он экономически нецелесообразен, подрывает демократические принципы и предает поколение, призванное на службу, которое и так страдает под тяжестью кризисов, возникших не по его вине», – говорит один из молодых лидеров немецких «Зеленых» Джулиан Россманн. Опросы общественного мнения показывают, что более трети европейцев ожидают ухудшение уровня жизни в ближайшие годы – и вряд ли хорошим выходом из этой ситуации будет призыв, который стоит денег и лишает экономику рабочих рук.

Однако несмотря на все эти аргументы Европа, судя по всему, рано или поздно придет к призыву. Под это сейчас заточена вся европейская пропаганда, где сказки о неизбежной российской агрессии нужны для того, чтобы максимально милитаризовать общественное сознание.

«Ведь призыв может иметь и социальный эффект. Если люди будут к всеобщему призыву ментально не готовы, то они могут уехать на заработки в Великобританию или Ирландию, подальше от своего правительства», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

И все это делается потому, что за введение призыва есть не менее убедительные аргументы, чем против него.

В частности, это вопрос суверенитета ЕС от Соединенных Штатов, чья политика в последнее время становится все более эгоистичной и далекой от целей Евросоюза. «Европейцы делают поправку на то, что в США могут периодически приходить к власти такие деятели, как Трамп. Кроме того, рост военных расходов и численности армий дает возможность меньше зависеть от США и говорить с ними как более равные партнеры», – говорит Вадим Трухачев.

Но главный аргумент в том, что призыв необходим для войны с Россией. «Только призывная армия позволит вести большую, изнурительную войну на истощение. В этой ситуации кадровая армия используется исключительно как костяк для создания большой военной силы. Если же начать воевать только кадровыми частями, то они быстро закончатся», – объясняет военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Тем более если они будут воевать против, например, закаленной в боях российской армии. «Европейская бригада за неделю погибнет в бою против нашего какого-нибудь батальона, подготовленного уже всеми реалиями украинского конфликта», – считает эксперт.

В рамках логики подготовки к большой войне Европа придет не только к призыву, но и к открытию новых военных училищ для офицерского состава (которых сейчас явно недостаточно).

«Гитлер смог развернуть рейхсвер (разрешенную Германии армию после Первой мировой войны) в вермахт за два года лишь потому, что рейхсвер состоял сплошь из офицеров. Нынешней же Германии нужно будет лет пять, чтобы подготовить нужное количество офицеров, и еще примерно столько же для того, чтобы сформировать нужный для затяжной войны состав резервистов», – резюмирует Алексей Анпилогов.

Вот только общие правила ведения войны на истощение с Россией не работают. И дело тут не только в том, что подготовка к оборонительной войне с РФ, в рамках которой Москва вообще не желает нападать на Европу, выглядит странно с практической точки зрения. Дело в том, что попытка спровоцировать Москву на войну приведет не к затяжному военному конфликту (нынешняя подготовка к которому высушит европейские экономики), а к ядерному удару по Европе.

«Мы пытаемся донести до западных стран простую мысль: Россию они победить никогда не смогут, а вот быть уничтоженными сами смогут. Пытаемся убедить их прекратить постоянную эскалацию и перейти к более прагматичной и разумной политике», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако Европа вместо этого предпочитает готовиться к такому типу войны, которого никогда не будет. И поэтому продавливают призывную армию во всех странах ЕС. «На идеологии не экономят, а у большинства европейских политиков идеология перевешивает прагматику», – резюмирует Вадим Трухачев.