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    7 июля 2025, 20:45 • В мире

    У войны в Европе женское лицо

    У войны в Европе женское лицо
    @ REUTERS

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыла перед европейцами новую перспективу: жить в кредит ради Украины. В ходе последующей милитаризации изменится экономика ЕС, а женщин начнут призывать в армию. Так решили сами женщины, точнее, те из них, кому в Европе принадлежит исполнительная власть.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен чем дальше, тем больше напоминает украинскую телефонную мошенницу. Они тоже, не ограничиваясь выманиванием у жертвы собственных средств, подбивают взять кредит.

    Последнее громкое заявление Урсулы именно об этом – о «необходимости» для стран ЕС залезть в новые долги ради военных поставок на Украину, раз уж накопленные ресурсы – оружейные и финансовые – заканчиваются.

    Мошенницу в главе ЕК выдает и непоследовательность в аргументации, очевидная для старожилов. По словам Урсулы, США послали Евросоюзу «четкий сигнал» о необходимости наращивания оружейных поставок на Украину. «Сигнал» этот в том, что администрация президента Дональда Трампа хочет выйти из числа спонсоров Киева. Но предыдущая администрация – президента Джо Байдена – требовала от Европы, наоборот, поддерживать Украину вопреки всему.

    Таким образом, как бы ни вели себя власти США, Урсула фон дер Ляйен воспринимает это как повод выдать Владимиру Зеленскому побольше оружия и денег. Но она, как ни странно, психически здорова, и логика в ее действиях есть. Это логика и корыстная, и немного даже национальная, как у тех самых украинских телефонных мошенников, которые терроризируют население РФ.

    После того как Трамп переехал в Белый дом, а отношения фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном сильно испортились, на первый план вышла такая политическая опора Еврокомиссии, как Германия, правительство которой возглавил однопартиец Урсулы Фридрих Мерц. Ставка на долгую войну, на большие займы, на расширение оборонного производства – это его ставка и его стратегия, причем как экономическая, так и политическая.

    Немцы занимаются милитаризацией экономики, справедливо полагая, что вооружения и боеприпасы – это востребованный товар, растущий в цене. Чтобы эта востребованность сохранялась, необходимо поддерживать пожар конфликта на Украине, жертвуя в пользу Зеленского часть произведенной продукции.

    Именно поэтому Мерц раз от разу повторяет, что боевые действия на Украине затянутся на годы. Так он оправдывает свою стратегию перед однопартийцами, избирателями и той частью ЕС, которая призывает помощь Украине, напротив, сворачивать.

    Насколько сильно канцлер просчитался в тактике «пушки вместо мерседесов», покажет время. Но Германия – по-прежнему самая населенная страна Евросоюза, главная страна Еврозоны и ведущий производитель оружия в ЕС. Но в одиночку она украинский проект не вытянет, поэтому тактику по набору кредитов для «оборонки» Урсула пытается масштабировать на весь союз. А тем странам, у кого собственного оборонного производства нет, предлагается помогать Киеву деньгами.

    Закупка на эти деньги американских вооружений у скаредного Трампа – вторая часть немецкого плана. Об этом Зеленский, Мерц и фон дер Ляйен успели договориться ранее, но только между собой: Трамп пока темнит.

    В рамках этих тактики и стратегии действует и глава евродипломатии Кая Каллас. У ее родной Эстонии нет значимых оборонных производств, но для Каллас главное – быть против России, так что Урсула могла бы на нее положиться. «Могла бы», поскольку вопиющая некомпетентность эстонки и ее методы ведения дел скорее вредят европейским милитаристам, чем помогают им.

    Значительно более надежная опора для Урсулы – это другая женщина: премьер-министр Дании Метте Фредериксен. 1 июля к Копенгагену перешло председательство в ЕС на следующие полгода, чему в Брюсселе рады: никто не пожертвовал ради Украины большим, чем средний датчанин.

    В абсолютных цифрах лидеры, конечно, совсем другие: США и Германия.

    Но 6-миллионная Дания оторвала от сердца больше всех в пересчете на душу населения.

    Нельзя сказать, что там как-то особенно любят Украину, но вот Россию не любят давно и упорно – внешняя политика у этого королевства во многих смыслах прибалтийская.

    Фредериксен возглавляет датское правительство с 2019 года. Она – одна из немногих в ЕС, кто пережил последние три с половиной года без видимых политических последствий, хотя милитаризация Дании дошла до призыва в армию женщин: закон об этом парламент принял в июне.

    Пока что в Вооруженные силы призывают не всех: в стране действует своего рода общенациональная жеребьевка, но лиха беда начало. Дания наверняка продолжит перенимать опыт Норвегии, где всеобщий призыв как мужчин, так и женщин восстановили еще в 2015 году – и тоже под предлогом «российской угрозы».

    Определенное впечатление на датчан произвело и то, что Трамп намерен забрать у них Гренландию, поэтому милитаризация воспринимается в королевстве как нечто неизбежное, само собой разумеющееся. Копенгаген ориентировался на Вашингтон даже в большей степени, чем на Брюссель, а теперь ощущает нож в спине и хочет вооружаться.

    Представляется, что обязательная военная служба для всех европейских женщин – это тоже что-то если не неизбежное, то само собой разумеющееся. Государства Скандинавии всегда шли впереди прочей Европы, когда речь шла о равенстве полов, а впоследствии эти нормы становились общеевропейскими.

    Будет даже странно, если Евросоюз в среднесрочной перспективе избежит всеобщей воинской повинности для женщин,

    раз уж эту перспективу и общий курс на милитаризацию определяет трехголовая гидра с лицами Урсулы, Каи и Метте.

    Канцлер Мерц, как консервативный немецкий мужчина, готов выступать кошельком «партии войны», но во внешней политике он, по сути, дублирует еще одну женщину – сосланную в ООН за безблагодатность Анналену Бербок, всегда бывшую куда более воинственной натурой, чем ее начальник, теперь уже бывший канцлер Олаф Шольц.

    У войны в Европе женское лицо. В политическом и пропагандистском измерениях – уже сейчас, в сугубо военном – в скором будущем.

    В ходе разгона «третьей волны феминизма» ее необходимость обосновывали интересами мира во всем мире. А получили партию третьей мировой войны или как минимум второй холодной.

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