Зеленский изменил стратегию противостояния с Россией

Tекст: Дмитрий Бавырин

Приостановка поставок некоторых типов американских вооружений на Украину – это своего рода гиря, которую президент США Дональд Трамп повесил на шею Владимира Зеленского, чтоб тот был ближе к земле и принимал реальность. Он делает это по причинам как политическим, так и личным.

В личными все просто: Трампу не нравится Зеленский. Подобное наблюдение больше не нуждается в доказательствах: президент США своего отношения к киевскому криворожцу особо и не скрывает, а вокруг Украины идут множественные процессы, подозрительно похожие на «подкоп» под головнокомандувача – вплоть до уголовных дел против его ближайшего окружения.

Что же касается политических причин, Трамп хочет от Москвы и Киева если не заключения мирного договора, то долговременной приостановки боевых действий. Это невозможно без выполнения условий России, ни одно из которых Зеленский принимать не собирается. Поэтому на Зеленского будут всяко давить, параллельно рассматривая возможность его замены.

Такая тактика предполагает одновременное давление на Москву для склонения ее к компромиссу – отзыву части требований по Украине. Скорее всего, в случае России роль гири будет играть очередной пакет санкций, базовая суть которых – резкое повышение экспортных тарифов для стран, которые покупают энергоносители из РФ или их производные: газ, нефть, уран, бензин, мазут и т. д. Конгресс США обещает начать рассмотрение соответствующего законопроекта в июле.

Этот процесс может затянуться, кроме того, окончательное решение за Трампом – закон как бы дает ему возможность для новых санкций, но не принуждает к ним. При этом крайне сомнительно, что пакет ограничений будет принят в таком виде, в каком анонсировался. Иначе это вызовет шок на рынках, затронет собственные экономические интересы США, наконец, исполнение новых мер будет довольно тяжело администрировать.

Следовательно, законопроект, скорее всего, облегчат. Но все-таки примут. Это соответствует трамповской концепции «мира через силу» и вписывается в видимую часть стратегии Белого дома: пускай, мол, Москва и Киев продолжают договариваться с дополнительной мотивацией закончить бои, а там видно будет.

В принципе, Трампу наплевать на будущее Украины и ее территориальную целостность – он это уже показал. Однако его не устроит вариант с полной капитуляцией Киева по итогам масштабных военных поражений, так называемый афганский сценарий.

Пускай события вокруг Украины – это не война Трампа, но это проект США, который они хотят завершить по-своему. В противном случае это будет не победа Трампа, а победа Владимира Путина и триумф военной мощи России над военной машиной НАТО на отдельно взятой территории.

Со своей стороны, Зеленский планирует Трампа пересидеть: дождаться новых выборов в США и, в случае победы демократов, вернуть отношения с Америкой к романтическому мезальянсу времен Джо Байдена. Однако до новых выборов в США Зеленскому нужно как минимум дожить.

Уступать Москве головнокомандувач не хочет и действует в соответствии с прежней стратегией – воевать, пока есть кем и чем, ожидая «окна возможностей», в которое можно будет влезть. Киевский идеал «окна» – революция в России со сменой власти, но на худой конец подойдет и полномасштабная война между РФ и НАТО – сценарий давно желанный, но смертельно опасный, а потому не приоритетный.

При этом киевляне будут пытаться спровоцировать раскрытие «окна» террористическими атаками и операциями специальных служб, как делали это и прежде.

Одно важное изменение в эту стратегию Зеленского заставила внести сама жизнь: головнокомандувач осознал, что многомиллиардных грантов и дармового оружия от США больше не будет. Он не впал в отчаяние, поскольку планирует это оружие закупать по рыночным ценам – это его предложение к Трампу как бизнесмена к бизнесмену.

Судя по всему, европейцы объяснили Зеленскому, что не в силах компенсировать некоторые категории вооружений, выпадающие в случае выхода США из украинского проекта. Но готовы выделить деньги на закупки, если Зеленский договорится с Трампом.

Нельзя сказать, что у ЕС сейчас есть свободные деньги, но обязательство их найти европейцы на себя уже взяли, причем не перед Зеленским, а перед Трампом. Постепенное увеличение военных бюджетов до 5%, о котором договорились на саммите НАТО, история как раз про это. Подразумевается, что оплата военной поддержки Киева будет входить в эти 5%.

Отчаявшись принудить Россию к своей воле силой в среднесрочной перспективе, Брюссель вложился в долгосрочную – и в этом совпадает с Зеленским. Параллельно с поддержкой Украины будет расширяться собственное военное производство Европы, в том числе на заемные средства.

Не случайно единственный крупный западный политик, кто постоянно заявляет о долгосрочности военного конфликта, – это канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Если лидеры других помогающих Украине стран тешат избирателей ложными надеждами на то, что осталось чуть-чуть поднажать – и все закончится поражением России, немец раз от разу повторяет – забудьте, это надолго: на годы.

Из этого прогноза выстраивается и его собственная стратегия: в числе стран, которые должны расширить военное производство в рамках милитаризации Европы, Германия – главная, а ее канцлер делает это частью экономического курса. Грубо говоря, он хочет производить танки вместо «мерседесов» – и зарабатывать уже на этом.

Но сколько бы денег ни было вложено в расширение военного производства (у Мерца обещают вплоть до 150 млрд евро одних только заемных средств), мгновенного эффекта это не даст. Кое-какие плоды можно будет собирать через три-четыре года – как раз тогда, когда возможна «пересменка» в Вашингтоне. Так Украина получит еще один шанс, но до него, как было сказано выше, еще дожить надо.

Как утверждает немецкое издание Bild, некоторые виды вооружений и боеприпасов в ВСУ иссякнут к концу лета, так что Зеленскому необходимо срочно договориться с Трампом о закупках.

В принципе, Трамп может и отказать, вопреки мнению «ястребов» и лоббистов ВПК. Но тогда он будет считать, что оказал России услугу – и мы ему якобы что-то должны. Так строится его «политика сделок».

В этом случае будет осуществлена вторая попытка: продать вооружения, в первую очередь различные элементы ПВО и ПРО (их Киеву критически не хватает), попросят европейские страны, ссылаясь на свой статус союзников США по НАТО. Трамп может отказать и в этом случае. И опять будет считать, что Россия должна оказать ему ответную любезность.

Это политика кнута и пряника, подчиненная все той же цели – склонить стороны к мирному договору. Контроль за объемами отгрузки кнутов и пряников и распределение их между сторонами позволяют США контролировать процесс, тогда как пускание его на самотек чревато тем самым «афганским сценарием».

Внутри администрации Белого дома и вокруг нее сейчас происходит борьба трампистов-изоляционистов со сторонниками продолжения участия США в украинском конфликте. Оглашенные результаты ревизии в Пентагоне – это ситуативная победа изоляционистов, но это не сможет навязать Трампу то или иное решение, только подтолкнуть к ним.

База «трампизма» – это не консервативная идеология, это вообще не идеология. Это установка, согласно которой Трамп всегда прав и свободен в принятии решений. Поэтому он непредсказуем и может посадить прогнозистов в сколь угодно глубокую лужу, но пока все указывает на то, что враги России будут стараться продлить военный конфликт вплоть до ухода Трампа на пенсию.

Через годы – в случае смены власти в Америке и милитаризации Европы – Украина может получить новый военный импульс. А ускорить течение времени так, чтобы Россия добилась своих целей, могли бы смена власти в Киеве и крупный военный прорыв с обрушением украинского фронта.

Надежда на это остается всегда, но готовится нужно к долгосрочному противостоянию. Враги России готовятся именно к нему.