В НАТО понизили Украину

Геворг Мирзаян
Зачем Россия простила Америку
Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.
Сергей Худиев
Богатство может быть и благословением, и несчастьем
Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».
Дмитрий Родионов
Цель США – не Тегеран, а Пекин
Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.