  • Новость часаВ Забайкалье взорвались боеприпасы во время пала травы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для удара по Ирану США использовали методы холодной войны
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    Volvo начал расследование после снимка Вяльбе с грузовиком
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 20:20 • Видео

    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    Главное
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    На саммите НАТО в итоговом коммюнике не упомянули членство Украины
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    Установлено гражданство брошенного на пол в Шереметьеве ребенка
    СК возбудил дело о склонении к изнасилованию на блогера Алекса Лесли

    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мозамбик стал территорией противостояния России и Запада

    50 лет назад, 25 июня 1975 года, была провозглашена независимость Мозамбика, бывшей португальской колонии в Африке. Почему Советский Союз активно помогал местному движению ФРЕЛИМО, на кого сделал в Мозамбике ставку Запад – и как тогда выглядела система взаимодействия Москвы с африканскими странами по сравнению с сегодняшним днем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

      14 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

      9 комментариев
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации