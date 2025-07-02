Tекст: Андрей Резчиков

Пентагон приостановил поставки некоторых типов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Как узнало издание Politico, решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби около месяца назад после проверки военных запасов боеприпасов. Оказалось, что американцам не хватает собственных арсеналов.

По информации NBC News, Штаты отложили поставки ракет-перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, гранатометов и высокоточных ракет GMLRS, используемых реактивной артиллерией HIMARS. Эти вооружения изначально были обещаны Украине предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом.

По информации источников телекомпании, поставки не возобновятся до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут продлить.

По данным газеты The New York Times, поставки боеприпасов и ракет не возобновятся в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В среду постпред США при НАТО Мэттью Уитакер официально подтвердил информацию о приостановке поставок вооружений, объяснив это приоритетом интересов страны и необходимостью обеспечить собственные запасы.

«Я думаю, самое важное, что нужно понять, – это то, как выглядит политика «Америка прежде всего». В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединенных Штатов. Пентагон всегда это делает – следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы», – заявил дипломат в интервью телеканалу Fox Business.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте отнесся к решению Вашингтона с пониманием, заявив в интервью Fox News, что США «должны всегда делать так, чтобы их собственные интересы были защищены». При этом на прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли Штаты продолжать поддерживать Украину в военной сфере.

Трамп также намекнул, что поставки противоракет Patriot сокращаются, поскольку часть из них была поставлена Израилю,

хотя он и заявил, что хотел бы помочь Киеву. После встречи на полях саммита с Владимиром Зеленским президент США признал, что Украина «хочет иметь противоракетные системы, как они называют Patriot, и мы посмотрим, сможем ли мы предоставить некоторые из них».

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Запад не обеспечивает надлежащий контроль над вооружениями, поступающими киевскому режиму. По ее словам, никаких контрактных обязательств в этой сфере не существует, а такие действия осуществляются исключительно в качестве элемента гибридной войны против России.

Сообщения о приостановке поставок вызвали бурную реакцию на Украине, чей МИД уже вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения проблемы. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства. В свою очередь Минобороны направило в Пентагон соответствующий запрос.

По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, приостановление поставок вызвано реальной нехваткой оружия в результате острой фазы конфликта между Израилем и Ираном. В частности, Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для сил ПВО и ВВС.

Однако еще в мае, напоминает спикер, американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще Байденом средства на такие траты. «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов, подчеркнув, что Штаты рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

По его словам, снабжение Украины становится неподъемной для американцев задачей из-за быстрого расхода снарядов и эффективных действий российских ВКС: «Истощение арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия».

В ходе украинского конфликта также изменился режим использования артиллерии, если раньше одна пушка могла отстреливать сотню снарядов за год, то сейчас сотня – это расход за неделю: «Износ орудий чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы».

В результате прекращения поставок Украина теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия. По прогнозу аналитика, способность украинской армии обороняться заметно упадет, также противник «сильно просядет по системам ПВО». На Украине уже признали, что не в состоянии перехватывать значительную часть российских ракет и дронов. «Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он.

Европейцы, по мнению Анпилогова, не смогут быстро заменить американскую помощь, тем более они «сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы». «Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

Решение Вашингтона также будет иметь серьезные политические последствия. В США есть политики, которые требуют и дальше оказывать военную помощь Украине. «Я не думаю, что данное решение вызвано каким-то разногласиями внутри администрации, но оно неслучайно было озвучено на столь низком уровне, – считает американист Дмитрий Дробницкий. –

Это намеренное снижение статуса, потому что конфликт на Украине стал мало интересовать Трампа».

По его словам, в США давно готовились к сокращению поставок, более месяца назад на слушаниях в Конгрессе госсекретарь Марко Рубио говорил о том, что в ходе украинского конфликта «расход высокоточных, ракетных и артиллерийских боеприпасов превосходит возможности всего объединенного Запада».

«С одной стороны, администрация Трампа понимает, что ничего не может сделать с украинским конфликтом, а с другой – есть реальные обстоятельства – истощение запасов. Армии Запада всегда гордились ракетным оружием. Да, оно хорошее, но его мало, оно не рассчитано на ведение столь длительных конфликтов», – напомнил аналитик.

«Кроме того, у Трампа было желание отделаться от Украины и от Евроатлантики в целом, но он вынужден считаться с обстоятельствами и начал маневрировать, поверил, что легко сможет уговорить Украину пойти на прочный мир... Но ничего не получается, европейская фронда не намерена прекращать войну. А осенью, когда будет приниматься бюджет, Конгресс, скорее всего, начнет давить на Трампа. Демократы и большая часть республиканцев хотят и дальше вооружать Украину», – пояснил спикер.

При этом Дробницкий не исключил, что на уровне чиновников второго-третьего ранга есть те, кто был бы заинтересован с помощью ограничения поставок повлиять на киевскую власть, в частности, на Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака – «чтобы сохранить антироссийскую направленность этого режима, но сделать его не таким откровенно нацистским и антихристианским».