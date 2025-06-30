В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

Tекст: Денис Тельманов

Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.